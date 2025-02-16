Іноземці дивуються: чому в Британії сміттєві баки стоять біля будинків, наче напоказ

Для багатьох іноземців, які переїхали жити до Британії, деякі речі видаються дивними. Зокрема те, що вигляд гарних будинків псують пластмасові сміттєві баки біля парадного входу.

На думку індійки, яка недавно переїхала до англійського міста Вотфорд, сміттєві баки на показ псують вигляд цілого міста. Ось що з цього приводу розповіла BBC професорка соціології в університеті Ланкастера Елізабет Шоу, пише 24 Канал.

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Чому в Британії сміттєві баки стоять біля будинків

"Чому в Британії біля кожного красивого будинку, на кожній вулиці, стоять сміттєві ящики, ніби це якась гордість і радість?" – дивується 46-річна індійка Стефані Тейлор-Джамаль.

За словами мігрантки, хоч райони її рідного міста потопають у сміттєвих відходах, все-таки сміттєві ящики краще не ставити на загальний огляд.

Британія — така гарна країна! А коли ці ящики так недбало виставлені біля парадного ґанку кожного будинку, то чарівність міста зникає,

– каже Стефані.

Професорка соціології Елізабет Шоу відповідає, що наявність баків біля будинків "пов'язана з регламентованим збором сміття".

Що відомо з історії

Згідно із Законом про охорону здоров'я, ухваленим у 1848 році, міська влада почала збирати сміття безпосередньо в городян. У ті часи люди просто спалювали побутові відходи, а золу потім зсипали в спеціальний попільник, що розташовувалася на задньому дворі – там, де і сміттєзвалищне місце. Потім збирач збирав золу звідти, іноді навіть щодня.

"До 1900 року ці попільники вже не могли вмістити всі відходи кожної окремої сім'ї, а їхнє розташування на задньому дворі ускладнювало збір відходів, до того ж невелика місткість робила їх непридатними для великих обсягів відходів", – йдеться в науковій доповіді, співавтором якої є професорка Шоу.



Сміттєві баки біля парадного входу / Фото Portsmouth News

У 1950-х роках у Британії ввели в побут металеві сміттєві баки, але в 1960-х роках їх замінили на більші пластикові ящики на коліщатках, які почали ставити біля парадних дверей. Так сміттєзбирачам було зручніше працювати.

Це також пов'язано з тим, що в густонаселених районах будинки побудовані дуже щільно один до одного. Збоку або на задньому дворі часто просто немає місця, щоб поставити сміттєвий бак.