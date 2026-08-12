Не більше як 30% доходу: хто зможе отримати компенсацію за оренду житла

Соціальна оренда має стати одним із ключових способів отримати житло для тих, хто не може його придбати. Олена Шуляк розповіла, скільки доведеться платити та кому держава зможе компенсувати оренду.

Як розраховуватимуть плату за соціальне житло

Соціальне житло зможуть отримати люди й родини, які не мають можливості придбати квартиру чи будинок у власність, розповіла Олена Шуляк в інтерв'ю на порталі Верховної Ради.

Розмір орендної плати залежатиме від доходів сім'ї. На соціальну оренду родини мають витрачати не більше 30% сукупного доходу. Якщо повна вартість житла перевищуватиме цю суму, різницю покриватиме держава або громада.

Водночас остаточної формули розрахунку ще немає. Нині ще не визначені конкретні критерії доходу, норми площі, допустима вартість житла та черговість його надання.

Ці правила мають прописати в окремому законі "Про житловий фонд соціального призначення". Його ухвалення заплановане на перший квартал 2027 року.

Кому компенсуватимуть соціальну оренду

Розмір допомоги також залежатиме від фінансового становища родини. Для людей із невеликими доходами компенсація може сягати 70% вартості оренди. Найбільш вразливим категоріям можуть покривати до 100%, тож самостійно платити за житло їм не доведеться.

Втім, конкретного переліку отримувачів такої допомоги поки немає. Хто зможе розраховувати на 70% або 100% компенсації та за яких умов, мають визначити спеціальним законом і порядками Кабміну.

Пріоритет у доступі до соціальної оренди матимуть ВПО, ветерани та люди, які втратили житло через війну.

Працювати із соціальним житлом мають муніципальні неприбуткові оператори. Крім того, планують створити єдину інформаційну систему, яка об'єднає дані про претендентів, доступне житло та програми підтримки.

Нагадаємо, кошти, отримані від соціальної оренди, спрямовуватимуть до спеціального револьверного фонду. Надалі їх використовуватимуть для створення нового соціального житла.