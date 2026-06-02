Архітектура, яку змінили мешканці: історія соціального житла в Латинській Америці

У середині 20 століття в Латинській Америці будували цілі житлові міста, які мали стати зразком сучасного планування. Проте з часом мешканці почали змінювати ці райони під власні потреби, і вони дедалі більше відрізнялися від початкових задумів архітекторів.

Ноноалко-Тлателолко: модерністський мегапроєкт у Мехіко

У 1960-х роках у Мехіко збудували житловий район Ноноалко-Тлателолко – один із найбільших проєктів соціального житла в Латинській Америці, пише ArchDaily.

Його автором став мексиканський архітектор Маріо Пані, який надихався модерністською архітектурою та ідеями французького архітектора Ле Корбюзьє.

Комплекс складався зі 102 житлових будинків. Крім квартир, тут розмістили школи, громадські об'єкти та зелені зони. Для зручності мешканців в районі створили власну інфраструктуру та навіть розділили пішохідні й автомобільні маршрути.

Ноноалко-Тлателолко став прикладом так званого суперблока – великого житлового масиву, який існує окремо від традиційної міської вулиці. У той час архітектори вважали, що завдяки такому плануванню можна зробити місто більш впорядкованим і комфортним. Подібні проєкти були частиною ширшої державної політики модернізації міст, а житлові комплекси розглядалися як спосіб організувати не лише простір, а й повсякденне життя мешканців.

Ноноалко-Тлателолко / фото ArchDaily

Будівництво району стало відповіддю на перенаселення Мехіко та приплив людей із сільської місцевості. Водночас реалізація проєкту супроводжувалася масштабним переселенням: для зведення комплексу примусово виселили близько 70 тисяч людей.

Педрегулью: житловий комплекс для робітників у Ріо-де-Жанейро

Комплекс Педрегулью в Ріо-де-Жанейро спроєктував Аффонсо Едуарду Рейді під керівництвом Кармен Портінью для працівників міських служб із невисокими доходами. Він став одним із проєктів соціального житла, які будували в Латинській Америці.

Педрегулью звели на схилі пагорба, тому головний житловий корпус отримав вигнуту форму, що повторювала рельєф місцевості. Проєкт передбачав не лише житло, а й власну інфраструктуру для мешканців. У комплексі облаштували школу, медичний центр, спортивні об'єкти, басейн і громадські простори.

Педрегулью у Ріо-де-Жанейро / фото ArchDaily

На відміну від звичайної житлової забудови, Педрегулью проєктували як єдиний комплекс. Його мешканці могли користуватися основними послугами неподалік від дому, не залишаючи меж району.

Сьюдад-Кеннеді: як мешканці змінили задум архітекторів

Схожі принципи використали під час створення району Сьюдад-Кеннеді в Боготі, столиці Колумбії. Його побудували на місці колишнього аеродрому Течо. Район складався з житлових блоків із власною інфраструктурою, тому мешканці мали отримувати більшість послуг у межах свого кварталу.

Однак із часом життя внесло свої корективи. Простори, які архітектори залишили між житловими блоками, почали використовувати не так, як планувалося спочатку. Дороги поступово перетворилися на торгівельні коридори, де зосередилася економічна активність району.

Сьюдад-Кеннеді / фото ArchDaily

Мешканці почали відкривати магазини та невеликі бізнеси просто у своїх будинках. Перші поверхи житлових будівель переобладнали під крамниці, майстерні та інші комерційні приміщення. Одночасно район почав ущільнюватися забудовою, якої не було в початковому проєкті.

У результаті функції традиційної міської вулиці, від яких модерністські архітектори намагалися відійти під час проєктування суперблоків, поступово повернулися. Торгівля, малий бізнес і щоденна взаємодія мешканців сформували середовище, яке помітно відрізнялося від початкового задуму авторів району.

