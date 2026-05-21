Через одну помилку спадщину можуть не оформити: що варто перевірити українцям

Оформлення спадщини на квартиру може затягнутися на місяці навіть для найближчих родичів померлого. Через проблеми з документами людям доводиться шукати старі папери, ходити по архівах і навіть подавати заяви до суду.

Які документи потрібно зібрати для оформлення спадщини?

Після смерті власника квартири спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, пояснює Міністерство юстиції.

Зробити це потрібно протягом шести місяців. Якщо не вкластися у цей термін, далі вже доведеться звертатися до суду.

Немає значення, яким чином особа вступає у спадщину – чи за заповітом, чи спадкування відбувається за законом,

– каже адвокатка Світлана Круторогова.

Для відкриття спадкової справи нотаріус перевіряє одразу кілька документів. Без них оформити квартиру на нового власника не вийде. Зокрема, знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

свідоцтво про смерть власника житла;

документи, які підтверджують родинні зв'язки;

заповіт, якщо його залишив померлий;

документи на право власності на квартиру.

Найбільше труднощів зазвичай виникає саме з документами на житло. Нотаріус має підтвердити, що квартира справді належала померлому власнику. Для цього можуть попросити договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності або витяг із державного реєстру.

Додаткові складнощі часто виникають зі старими квартирами, документи на які оформлювали ще до запуску електронних реєстрів. Тоді спадкоємцям доводиться шукати потрібні папери в архівах, звертатися до БТІ або окремо відновлювати частину документів.

Чому навіть дрібні помилки можуть затримати оформлення?

Навіть одна неточність у документах може затягнути оформлення спадщини на кілька місяців. Найчастіше проблеми з'являються через різне написання прізвищ, помилки в адресі квартири або невідповідність даних у старих документах.

У такій ситуації нотаріус не зможе завершити оформлення, доки спадкоємець не усуне всі помилки. Через це людям нерідко доводиться повторно отримувати довідки, звертатися до архівів або витрачати додаткові гроші на судові процедури.

Окремою проблемою можуть стати й неузаконені перепланування квартири. Якщо власник змінював житло без офіційного оформлення, це здатне створити труднощі як під час оформлення спадщини, так і пізніше – уже під час продажу чи переоформлення квартири.

Який податок на спадщину треба сплатити у 2026 році?

В Україні оподатковується не сама спадщина, а дохід, отриманий у вигляді майна. Саме тому ставка залежить від того, ким спадкоємець є для померлого, пояснює Державна податкова служба.

Тому застосовують різні ставки:

0% – для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти (у тому числі усиновлені), чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір;

5% податку + 5% військового збору – для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають громадянство України;

18% податку + 5% військового збору – якщо спадкоємець або спадкодавець не є громадянином України. У такому разі загальна сума платежів зростає до 23%.

Окремо закон передбачає випадки, коли нульову ставку застосовують незалежно від спорідненості. Йдеться про людей з інвалідністю І групи, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю.

Коли квартира, куплена у шлюбі, входить до складу спадщини?

Якщо житло куплене у шлюбі, після смерті одного з подружжя до складу спадщини входить не вся квартира, а лише частка померлого. Успадкувати цю частку можуть спадкоємці першої черги – чоловік або дружина, діти та батьки померлого. Якщо заповіту немає, майно ділять між ними у рівних частках.