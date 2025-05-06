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6 травня, 16:26
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"Готуються до катастрофи": ексчиновниця США заявила про мережу підземних укриттів для еліти

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У США таємно могли побудувати масштабну підземну інфраструктуру для захисту багатіїв у випадку глобальної кризи.
  • Загальна вартість цієї мережі оцінюється у 21 трильйон доларів, за заявою Кетрін Остін Фіттс.

У США таємно побудували масштабну підземну інфраструктуру. Ймовірно, вона може бути призначена для захисту багатіїв у випадку глобальної кризи. Загальна вартість цієї мережі, за деякими підрахунками, сягнула 21 трильйона доларів.

Про це заявила Кетрін Остін Фіттс, ексзаступниця міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Джорджа Буша-старшого під час розмови з подкастером Такером Карлсоном. Її слова 24 Канал цитує з посиланням на The Independent.

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Що відомо про секретну мережу укриттів

Фіттс посилається на дослідження економіста Марка Скідмора, згідно з яким з 1998 по 2015 рік федеральні агентства США здійснили незрозумілі витрати на суму понад 21 трильйон доларів. Лише у 2015 році Пентагон, за даними звіту, мав непідтверджені коригування на 6,5 трильйона доларів. Це в десятки разів перевищувало офіційний бюджет.

За словами Фіттс, вона вивчала ці дані протягом багатьох років і дійшла висновку, що на території США може існувати приблизно 170 засекречених підземних баз.

Під час дослідження, куди могли подітися ці гроші, я виявила ознаки будівництва масштабної підземної інфраструктури – баз, міст і транспортних систем, 
– розповіла вона. 

Також, на її думку, частина цих об'єктів може бути розташована навіть під водою.


Бункер Північноамериканського командування аерокосмічної оборони / Фото NORAD

Розташування баз засекречене

Місця розташування баз, їхній розмір та доступ до них залишаються таємницею.

Карлсон припустив, що бази можуть бути зокрема у Вашингтоні та призначені для "ядерної війни". Фіттс відповіла, що частково це може бути правдою. "Це підготовка до катастрофи", – підсумувала вона. 

 