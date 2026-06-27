Блогер шукав старі хати на Буковині: які 200-річні будинки він побачив

На Буковині блогер натрапив на хати, яким понад 200 років, і частина з них досі збереглася у селі Багна біля Вижниці. Найбільше вражає те, що одна з таких будівель не стоїть пусткою – у ній і зараз живе велика родина.

Які старі хати блогер знайшов на Буковині

Блогер з ніком koteriy вирушив із Вижниці до села Багна саме за старими хатами.

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У самій Вижниці він довго не затримувався, бо місто, за його враженнями, заслуговує на окремий день для прогулянки. Тому після короткої зупинки маршрут продовжився в бік села, де ще збереглися давні буковинські будівлі.

Першу таку хату він побачив майже одразу. Будинку близько 220 років, але найцікавіше те, що він не стоїть покинутим. У хаті досі мешкає родина із сімома дітьми, тож це не просто стара споруда з минулого, а житловий дім, який продовжує бути частиною сільського життя.

Господар цієї хати працює з деревом і створює різьблені вироби. У самій будівлі також збереглися автентичні дерев'яні деталі, які підкреслюють її вік і характер. Біля хати є й стара криниця з традиційним дерев'яним дахом, що доповнює вигляд давнього сільського подвір'я.

Саме господар підказав блогеру, де шукати інші старі хати. Одна з них стояла буквально через дорогу. Вона теж має приблизно 220 років, тому в одному місці вдалося побачити одразу кілька будинків, які збереглися ще з початку XIX століття.

Ще одну хату довелося пошукати довше. Вона захована серед хащів і виявилася ще старішою – близько 250 років. Її стан гірший, ніж у житлової будівлі, однак сама конструкція досі тримається.

Загалом у Багні блогер побачив кілька старих хат, хоча таких будівель у селі може бути більше. Місцеві також порадили йому оглянути церкву XVII століття та кладовище – туди він також зайшов під час мандрівки селом.

Що українка знайшла під час ремонту старої хати

Жінка переїхала зі своїми домашніми улюбленцями у старий сільський будинок і показала, як намагається власноруч його відновити. Під час ремонту жінка помітила, що стара глина у стінах містить дрібну солому, а також припустила, що колись для будівництва могли використовувати кінський гній. Це нагадало їй історії з дитинства, коли бабуся просила збирати матеріал для ремонту хати та господарських споруд.