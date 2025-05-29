Був дешевший за квартиру: студент купив цілий острів і тепер самотужки будує там житло

Американець Олівер Рассел купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів. Це була ризикована покупка, адже на клаптику землі не було нічого, крім дерев, але цікавість і приваблива ціна взяли гору над сумнівами.

Спочатку Олівер здобував освіту в одному з університетів Колорадо, однак навчання поза рідним штатом виявилося дуже дорогим. Тоді в американця виникла ідея перебратися до Європи, і його вибором стала Фінляндія, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Острів, що коштував менше, ніж квартира

У вільний час Олівер переглядав сайт із продажу нерухомості. І ось одного разу він несподівано побачив свій майбутній острів площею 2,5 акра (близько 1 гектара).

Вартість 31 тисяча доларів здалася якоюсь нереальною. "Це було дешевше за звичайну ділянку під забудову", – пригадує американець.

Не роздумуючи, хлопець вирішив зробити пропозицію агентам – і її прийняли. Уже в березні 2024 року Олівер разом зі своєю дівчиною приїхали на острів, щоб його облаштовувати.



На острові не було нічого / Фото Oliver Russell

Це буде ідеальне місце для літнього відпочинку

Коли хлопець з дівчиною приїхали на острів уперше, там не було нічого. "Тільки дерева і вода навколо", – ділиться Олівер.

Пара вручну вирубала трохи дерев, щоб зробити каркас для найпростішої будівлі, де можна було б переночувати. Згодом з'явився і туалет.

Кожна вилазка – це виклик. Потрібно планувати, закуповуватися, перевозити все на човні, а потім ще й будувати. Але це захоплює,

– зізнався американець, додавши, що вони обоє поєднують роботу на острові зі студентськими буднями.



Хлопець облаштовується на острові / Фото Oliver Russell

Далі пара планує зробити душову кабіну, а тоді звести повноцінний будинок і сауну, які стануть серцем їхнього літнього острова. Олівер каже, що фіни дуже люблять дачне життя, а такий спосіб відпочинку йому відгукується.