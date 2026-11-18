Переселенці можуть отримувати субсидію на комунальні послуги, навіть якщо орендують квартиру без письмового договору. Водночас вони мають право на допомогу на проживання ВПО, адже ці дві виплати можна отримувати одночасно.

Чи можуть ВПО отримувати субсидію без договору оренди

ВПО можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання, навіть якщо не мають письмового договору оренди. Для підтвердження адреси використовують довідку ВПО. Допомогу на проживання переселенців не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку субсидії, пише "Міст підтримки".

Раджу перевірити своє право на субсидію, навіть якщо ви отримуєте допомогу на проживання ВПО або не маєте письмового договору оренди, – наголосила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ольга Алтуніна.

Якщо у квартирі зареєстровані власник або інші люди, які фактично не проживають разом із переселенцями, їхні доходи та майновий стан за визначених умов не враховують під час призначення субсидії.

Розмір допомоги для кожного домогосподарства визначають окремо. Він залежить від доходів родини, кількості її членів та вартості комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів.

Як переселенцям оформити субсидію на комунальні послуги у 2026 році

Для оформлення субсидії переселенцям потрібно підготувати заяву, декларацію про доходи та довідку ВПО. За потреби Пенсійний фонд може попросити додаткові документи, зокрема для підтвердження фактичного проживання або складу домогосподарства.

Подати заяву на призначення субсидії можна кількома способами:

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України;

через портал "Дія";

особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі.

Після розгляду документів рішення можна перевірити в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо у призначенні субсидії відмовили, варто з'ясувати причину та за потреби виправити помилки або надати додаткові документи.

Якщо подати заяву до 30 листопада 2026 року включно, субсидію можуть призначити з початку опалювального сезону, але не раніше виникнення права на неї. Переселенцям, які орендують житло без договору, також варто перевірити, чи правильно зазначена адреса фактичного проживання у довідці ВПО.

Нагадаємо, отримувачі пільг на комунальні послуги повинні протягом 30 календарних днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які впливають на право на допомогу або її розмір. Зокрема, це стосується зміни місця проживання, складу сім'ї та переліку комунальних послуг.