Переселенці можуть отримати субсидію без договору оренди: як це зробити

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання без обов'язкового договору оренди. Державна допомога призначається на весь опалювальний сезон, якщо родина встигне подати заявку до кінця листопада.

Як переселенцям оформити виплати без договору оренди

Внутрішньо переміщені особи мають право претендувати на державну допомогу, якщо витрати на житлово-комунальні послуги забирають понад 15% від сукупного доходу сім'ї, пояснив народний депутат Павло Фролов.

Для призначення державної допомоги переселенцям більше не потрібно надавати договір оренди житла. Субсидію призначають за адресою фактичного проживання незалежно від того, де людина офіційно зареєстрована.

Пакет документів залишається базовим: необхідно підготувати заяву, декларацію про доходи членів родини, паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та чинну довідку про статус ВПО.

Подати документи на отримання субсидії можна кількома способами:

особисто або поштою до сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі або в мобільному застосунку ПФУ;

через портал Дія;

через ЦНАП або уповноважену особу територіальної громади.

Коли виплатять гроші та які терміни діють

Офіційний опалювальний період для нарахування субсидій триває з 16 жовтня до 15 квітня. За жовтень нарахування проводять із середини місяця навіть у тих містах, де теплопостачання увімкнули пізніше, а перші кошти за цей період надходять у листопаді.

Важливо! Якщо родина подасть документи до 30 листопада, субсидію нарахують "заднім числом" – від самого початку опалювального сезону. У разі звернення після 1 грудня виплати призначатимуть лише з місяця подання заяви.

Тим родинам, яким виплати призначили ще у травні, звертатися повторно не потрібно, оскільки на холодний період їх перерахують автоматично. Виняток становлять лише ті громадяни, які отримують кошти на закупівлю твердого чи рідкого пічного палива.

Нагадаємо, що українці ризикують втратити пільги на оплату комунальних послуг через несвоєчасне оновлення персональних даних. Щоб зберегти допомогу, про зміну місця проживання чи складу сім'ї необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.