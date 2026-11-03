Переселенцы могут получить субсидию без договора аренды: как это сделать

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Как переселенцам оформить выплаты без договора аренды

Внутренне перемещенные лица имеют право претендовать на государственную помощь, если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% от совокупного дохода семьи, пояснил народный депутат Павел Фролов.

Для назначения государственной помощи переселенцам больше не нужно предоставлять договор аренды жилья. Субсидию назначают по адресу фактического проживания независимо от того, где человек официально зарегистрирован.

Пакет документов остается базовым: необходимо подготовить заявление, декларацию о доходах членов семьи, паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и действующую справку о статусе ВПЛ.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами:

лично или по почте в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн через личный кабинет на веб-портале или в мобильном приложении ПФУ;

через портал "Дія";

через ЦПАУ или уполномоченное лицо территориальной общины.

Когда выплатят деньги и какие сроки действуют

Официальный отопительный период для начисления субсидий длится с 16 октября по 15 апреля. За октябрь начисление производится с середины месяца даже в тех городах, где теплоснабжение включили позже, а первые средства за этот период поступают в ноябре.

Важно! Если семья подаст документы до 30 ноября, субсидию начислят "задним числом" – с самого начала отопительного сезона. В случае обращения после 1 декабря выплаты будут назначаться только с месяца подачи заявления.

Тем семьям, которым выплаты назначили еще в мае, обращаться повторно не нужно, поскольку на холодный период их пересчитают автоматически. Исключение составляют только те граждане, которые получают средства на закупку твердого или жидкого печного топлива.

Напомним, что украинцы рискуют лишиться льгот на оплату коммунальных услуг из-за несвоевременного обновления персональных данных. Чтобы сохранить пособие, об изменении места жительства или состава семьи необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.