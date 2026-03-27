Хмарочос як морська губка: у Канаді планують вежу висотою 314 метрів

У Ванкувері планують звести комплекс із трьох хмарочосів, серед яких з'явиться перша у місті супервисока вежа висотою понад 300 метрів. Проєкт має змінити центр міста, поєднавши житло, готель і громадські простори в одному місці.

Яким буде новий комплекс у Ванкувері?

Комплекс реалізують у межах проєкту Georgia & Abbott. Він складатиметься з трьох веж, які зведуть поруч одна з одною в центральній частині Ванкувера, пише Dezeen.

Найвищий хмарочос сягне 314 метрів і стане першим супервисоким у місті. Дві інші вежі матимуть висоту 271 і 237 метрів. У нижній частині комплексу збережуть фасад історичної будівлі Randall Building 1926 року та поєднають його з новою забудовою.

Проєкт хмарочосів у Канаді / Фото Dezeen

Головну вежу обгорнуть сталевим каркасом із панелями та великими прозорими ділянками скла. Проєкт розрахований на щільну забудову і має посилити активність у центрі міста.

Чому хмарочос порівнюють із морською губкою?

Архітектурну ідею взяли з форми скляних морських губок, які мешкають біля узбережжя Британської Колумбії. Їхня структура поєднує легкість і міцність, що стало основою для рішення.

Це видно у зовнішньому каркасі та формі вежі. Такий підхід формує впізнаваний вигляд і водночас підкреслює зв'язок із місцевою природою.

Крім цього, архітектори заклали екологічну ідею. Будівлю планують зробити максимально енергоефективною та розрахованою на роботу з нульовими викидами.

Що буде всередині комплексу?

На верхівці головної вежі облаштують великий атріум із деревами, відкритий для відвідувачів. Це буде публічний простір із панорамним видом на місто.

На нижніх рівнях комплексу з'являться ресторани, кафе та магазини, які виходитимуть на площу між вежами. Поруч також передбачили окрему округлу будівлю з готельними та громадськими функціями, зокрема мистецькими просторами.

Окремо зведуть ще одну будівлю висотою 122 метри із соціальним житлом. У ній також працюватиме галерея, присвячена мистецтву корінних народів, а нижні поверхи виконають у цеглі, тоді як верхня частина матиме сучасний вигляд.

