Лобода продала маєток у Росії: скільки коштував особняк площею 1 200 квадратів

Світлана Лобода продала маєток у Росії, який виставила на продаж після виїзду з країни у 2022 році. Будинок оцінили майже у 12 мільйонів доларів.

Який будинок Світлана Лобода продала у Росії

Як пишуть росЗМІ, Світлана Лобода продала особняк у Підмосков'ї площею 1 200 квадратних метрів.

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Новим власником маєтку став російський бізнесмен, однак його ім'я не розголошують. Продаж нерухомості завершили у травні цього року.

Покупця для будинку шукали не один рік. Лобода виставила маєток на продаж ще у 2022 році, після того, як виїхала з Росії на початку повномасштабної війни. Поки особняк не вдавалося продати, його здавали в оренду. Місяць проживання у будинку коштував понад 17,5 тисяч доларів.

Сам маєток розташований у районі Ніколо-Урюпіно. Це триповерховий будинок, який продавався з меблями та готовим оздобленням. Усередині облаштовані 4 спальні, 2 їдальні, басейн, джакузі, більярдна та бар.

Як виглядає будинок Лободи у Підмосков'ї / Скриншоти 24 Каналу

На території також є сад зі ставком і альтанка із зоною барбекю. Крім основного будинку, на території є гостьовий котедж, будинок для персоналу, пост охорони, гараж на 3 автомобілі та 12 гостьових паркомісць. Уся територія перебуває під відеоспостереженням.

Що відомо про Світлану Лободу

Світлана Лобода – українська співачка, яка виконує пісні російською мовою та багато років працювала в Росії, через що неодноразово піддавалася критиці в мережі.

Після виїзду з Росії Світлана Лобода живе з доньками в Латвії. Співачка гастролює Європою, продовжує виконувати російськомовний репертуар і не говорить публічно про війну в Україні.