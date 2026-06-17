Какой дом продала Светлана Лобода в России

Как пишут российские СМИ, Светлана Лобода продала особняк в Подмосковье площадью 1200 квадратных метров.

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Новым владельцем поместья стал российский бизнесмен, однако его имя не разглашается. Сделка по продаже недвижимости была завершена в мае этого года.

Покупателя для дома искали не один год. Лобода выставила поместье на продажу ещё в 2022 году, после того как уехала из России в начале полномасштабной войны. Пока особняк не удавалось продать, его сдавали в аренду. Месяц проживания в доме стоил более 17,5 тысяч долларов.

Само поместье расположено в районе Николо-Урюпино. Это трехэтажный дом, который продавался с мебелью и готовой отделкой. Внутри обустроены 4 спальни, 2 столовые, бассейн, джакузи, бильярдная и бар.

Как выглядит дом Лободы в Подмосковье / Скриншоты 24 Канала

На территории также есть сад с прудом и беседка с зоной барбекю. Помимо основного дома, на территории находится гостевой коттедж, дом для персонала, пост охраны, гараж на 3 автомобиля и 12 гостевых парковочных мест. Вся территория находится под видеонаблюдением.

Что известно о Светлане Лободе

Светлана Лобода – украинская певица, исполняющая песни на русском языке и много лет работавшая в России, из-за чего неоднократно подвергалась критике в сети.

После отъезда из России Светлана Лобода живет с дочерьми в Латвии. Певица гастролирует по Европе, продолжает исполнять русскоязычный репертуар и не высказывается публично о войне в Украине.