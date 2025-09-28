Ринок нерухомості в Європі демонструє значний контраст: коли в одних містах квадратний метр житла коштує як новий автомобіль, в інших він залишається відносно доступним.

Дані Deloitte Property Index показують, що вартість нового житла у деяких містах досягла рекордних рівнів, передає 24 Канал.

Які країни стали найдорожчими?

Лідером за ціною квадратного метра став Люксембург, де новобудови продаються в середньому по 11,1 тисячі євро за квадратний метр. Для невеликої країни з обмеженим ринком та високим рівнем доходів населення такий показник не є дивиною. Адже саме стабільна економіка, попит серед іноземних покупців і мала кількість доступної землі під забудову роблять житло особливо дорогим.

На другому місці опинився Мюнхен (Німеччина) з середньою вартістю 10,8 тисячі євро за квадратний метр. Це одне з найбільш економічно потужних міст Європи, де розташовані штаб-квартири провідних компаній і університети, що приваблює інвесторів та молодих фахівців з усього світу.



Де в Європі найдорожче купувати квартиру / Фото Unsplash

Третю позицію зайняв Париж (Франція) – у середньому 10,76 тисячі євро за квадратний метр. Французька столиця традиційно вважається однією з найбажаніших локацій для життя й інвестицій у нерухомість, тож навіть незначна різниця у вартості з Мюнхеном свідчить про стабільний високий попит.

З чим пов'язані такі ціни?

Експерти Investropa наголошують, що такі ціни формуються під впливом кількох ключових факторів:

високої купівельної спроможності місцевого населення,

обмеженої кількості землі для нових будівництв,

великого інтересу з боку міжнародних інвесторів.

У результаті, квартири у цих містах стають не лише місцем для проживання, але й своєрідним "фінансовим активом", що з часом може лише зростати у ціні.

Які країни мають найдешевшу нерухомість в Європі?