Дані Deloitte Property Index показують, що вартість нового житла у деяких містах досягла рекордних рівнів, передає 24 Канал.
Які країни стали найдорожчими?
Лідером за ціною квадратного метра став Люксембург, де новобудови продаються в середньому по 11,1 тисячі євро за квадратний метр. Для невеликої країни з обмеженим ринком та високим рівнем доходів населення такий показник не є дивиною. Адже саме стабільна економіка, попит серед іноземних покупців і мала кількість доступної землі під забудову роблять житло особливо дорогим.
На другому місці опинився Мюнхен (Німеччина) з середньою вартістю 10,8 тисячі євро за квадратний метр. Це одне з найбільш економічно потужних міст Європи, де розташовані штаб-квартири провідних компаній і університети, що приваблює інвесторів та молодих фахівців з усього світу.
Де в Європі найдорожче купувати квартиру / Фото Unsplash
Третю позицію зайняв Париж (Франція) – у середньому 10,76 тисячі євро за квадратний метр. Французька столиця традиційно вважається однією з найбажаніших локацій для життя й інвестицій у нерухомість, тож навіть незначна різниця у вартості з Мюнхеном свідчить про стабільний високий попит.
З чим пов'язані такі ціни?
Експерти Investropa наголошують, що такі ціни формуються під впливом кількох ключових факторів:
високої купівельної спроможності місцевого населення,
обмеженої кількості землі для нових будівництв,
великого інтересу з боку міжнародних інвесторів.
У результаті, квартири у цих містах стають не лише місцем для проживання, але й своєрідним "фінансовим активом", що з часом може лише зростати у ціні.
Які країни мають найдешевшу нерухомість в Європі?
У 2025 році найдоступніші ціни на житло в Європі зафіксували в містах Східної та Південної Європи. До трійки найдоступніших міст для купівлі житла належать: Познань (Польща), Марибор (Словенія) та Банська-Бистриця (Словаччина).
Там нове житло можна придбати за 2,82 – 2,99 тисячі євро за квадратний метр.