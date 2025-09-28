Данные Deloitte Property Index показывают, что стоимость нового жилья в некоторых городах достигла рекордных уровней, передает 24 Канал.

Какие страны стали самыми дорогими?

Лидером по цене квадратного метра стал Люксембург, где новостройки продаются в среднем по 11,1 тысячи евро за квадратный метр. Для небольшой страны с ограниченным рынком и высоким уровнем доходов населения такой показатель не является удивительным. Ведь именно стабильная экономика, спрос среди иностранных покупателей и малое количество доступной земли под застройку делают жилье особенно дорогим.

На втором месте оказался Мюнхен (Германия) со средней стоимостью 10,8 тысячи евро за квадратный метр. Это один из самых экономически мощных городов Европы, где расположены штаб-квартиры ведущих компаний и университеты, что привлекает инвесторов и молодых специалистов со всего мира.



Где в Европе дороже всего покупать квартиру / Фото Unsplash

Третью позицию занял Париж (Франция) – в среднем 10,76 тысяч евро за квадратный метр. Французская столица традиционно считается одной из самых желанных локаций для жизни и инвестиций в недвижимость, поэтому даже незначительная разница в стоимости с Мюнхеном свидетельствует о стабильном высоком спросе.

С чем связаны такие цены?

Эксперты Investropa отмечают, что такие цены формируются под влиянием нескольких ключевых факторов:

высокой покупательной способности местного населения,

ограниченного количества земли для новых строек,

большого интереса со стороны международных инвесторов.

В результате, квартиры в этих городах становятся не только местом для проживания, но и своеобразным "финансовым активом", что со временем может только расти в цене.

