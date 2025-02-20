Новий кухонний тренд 2025: що всі раптово почали купувати, особливо для маленьких кухонь

Цього року дизайнери помітили тренд на іншу форму кухонних островів. Якщо раніше всі обирали великі та прямокутні, то тепер тенденція змінилася.

Не в кожній кухні можна поставити традиційний прямокутний острів, адже для нього може не вистачити місця. До того ж у деяких інтер'єрах він просто матиме громіздкий вигляд. Новий тренд більш "компактний", розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Чому квадратні острови стали такі популярні

Квадратні острови справді чудово підходять для сучасних кухонь, а особливо для невеликих приміщень. Це той самий практичний предмет меблів, але він просто не домінує над простором, як це часто буває з прямокутними островами. Саме тому господарі були дуже раді побачити такі варіанти у своїй стрічці.

Британський дизайнер та директор компанії з виробництва кухонних меблів Вільям Дюррант розповів, як найкраще прилаштувати квадратний острів.

Зосередьтеся на центральному розташуванні. Завдяки своїй рівній структурі квадратні острівці особливо добре підходять для підкреслення симетрії в кімнаті. Додайте підвісне освітлення над островом, щоб створити елегантний акцент. Це може бути світильник чи люстра,

– розповів директор Herringbone House.

Також експерт радить поставити по один чи по два боки острова м'які табурети або стільці. Так вдасться створити "соціальний центр", тобто місце, де не лише готують їжу, а й снідають і проводять час.

Декоративні елементи, такі як ваза зі свіжими квітами або миска з сезонними фруктами, можуть пом'якшити зовнішній вигляд кухні,

– додав Вільям Дюррант.

Який матеріал обрати? Жоден матеріал не може надати настільки розкішного вигляду, як мармур, кажуть експерти. Якщо у вас біла кухня, то можна обрати і дерев'яний острів такого ж відтінку. Якщо кухня мінімалістська та сучасна, то варто також розглянути острів з іржостійкої сталі.



Кухонний острів квадратної форми з мармуру / Фото Nordiska Kok

На якій кухні краще не ставити квадратний острів

Острів квадратної форми підходить все ж не для кожної кухні. Зокрема, він буде недоречним у вузьких приміщеннях чи на кухнях у стилі камбуза, де простір більш обмежений.

"У менших кухнях квадратний острів може домінувати в кімнаті, порушуючи потік і створюючи відчуття тісності", "Така форма не дозволить максимально ефективно використовувати обмежений простір",

– кажуть експерти.

Однак загалом квадратні острови є чудовим вибором для невеликих кухонь такої ж квадратної форми.