Не в каждой кухне можно поставить традиционный прямоугольный остров, ведь для него может не хватить места. К тому же в некоторых интерьерах он просто будет иметь громоздкий вид. Новый тренд более "компактный", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Livingetc.

Обратите внимание Давний тренд снова в моде: вы точно не ожидали увидеть эту мебель в 2025 году

Почему квадратные острова стали так популярны

Квадратные острова действительно прекрасно подходят для современных кухонь, а особенно для небольших помещений. Это тот самый практичный предмет мебели, но он просто не доминирует над пространством, как это часто бывает с прямоугольными островами. Именно поэтому хозяева были очень рады увидеть такие варианты в своей ленте.

Британский дизайнер и директор компании по производству кухонной мебели Уильям Дюррант рассказал, как лучше всего обустроить квадратный остров.

Сосредоточьтесь на центральном расположении. Благодаря своей ровной структуре квадратные островки особенно хорошо подходят для подчеркивания симметрии в комнате. Добавьте подвесное освещение над островом, чтобы создать элегантный акцент. Это может быть светильник или люстра,

– рассказал директор Herringbone House.

Также эксперт советует поставить по одну или по две стороны острова мягкие табуреты или стулья. Так удастся создать "социальный центр", то есть место, где не только готовят пищу, но и завтракают и проводят время.

Декоративные элементы, такие как ваза со свежими цветами или миска с сезонными фруктами, могут смягчить внешний вид кухни,

– добавил Уильям Дюррант.

Какой материал выбрать? Ни один материал не может придать столь роскошного вида, как мрамор, говорят эксперты. Если у вас белая кухня, то можно выбрать и деревянный остров такого же оттенка. Если кухня минималистская и современная, то стоит также рассмотреть остров из ржавостойкой стали.



Кухонный остров квадратной формы из мрамора / Фото Nordiska Kok

На какой кухне лучше не ставить квадратный остров

Остров квадратной формы подходит все же не для каждой кухни. В частности, он будет неуместным в узких помещениях или на кухнях в стиле камбуза, где пространство более ограничено.

"В меньших кухнях квадратный остров может доминировать в комнате, нарушая поток и создавая ощущение тесноты", "Такая форма не позволит максимально эффективно использовать ограниченное пространство",

– говорят эксперты.

Однако в целом квадратные острова являются отличным выбором для небольших кухонь такой же квадратной формы.