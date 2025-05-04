Дуже несподівано: яке поєднання кольорів буде ідеальним для будь-якої кімнати

У сфері моди зараз дуже популярне одне цікаве поєднання кольорів, яке помалу входить й у світ дизайну. Фахівці кажуть, що ця комбінація сподобається усім, а головне – вона універсальна.

Це не лише модний колірний експеримент, а чудова ідея освіжити простір. Дизайнери прогнозують йому популярність вже цього літа, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Яке поєднання кольорів – безпрограшне

Це один із тих колірних трендів, який чудово працює через те, що поєднані відтінки "мають однакову тональність і глибину", пояснюють дизайнери.

Мовиться про поєднання блакитного і коричневого. В інтер'єрі цю комбінацію можна зустріти в кольорах фарби або через поєднання блакитного з натуральними відтінками дерева.

Коричневий колір, мабуть, найцікавіший варіант для пари зі світло-блакитним. Але як правильно їх поєднати?

Коричневий має природний теплий тон, а блакитний пронизує його і створює легкість, а також візуальний інтерес,

– каже британська дизайнерка і засновниця студії Indie & Co Селін Ерлам.

З погляду теорії кольору, коричневий розташований зовсім поруч із синім, тому цілком може стати його доповненням. Селін, однак, радить уникати поєднання світло-коричневого зі світло-блакитним, бо вони тонально схожі. Краще створити контраст, обравши темно-коричневий, наприклад каштан.



Блакитна ванна кімната з коричневим туалетним столиком / Фото Oni Stories

Коричневий колір можна знайти в меблях або це може бути навіть дерев'яна підлога. Бронзова фурнітура та коричневі аксесуари також будуть доречні,

– підказує Селін Ерлам.

Світло-блакитний колір також краще використовувати для акценту, а не наповнювати всю кімнату кольором. Він ідеально підходить для того, що створити ефект несподіванки, як на цій кухні.

Бежева кухня з додаванням блакитного та коричневого / Фото JT Grupa

Щоб внести трохи яскравості, можна додавати насичений червоний, блідо-жовтий або насичений зелений.