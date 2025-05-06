Скільки коштують дачі біля Києва, Львова та інших великих міст: актуальні ціни

З минулого року дачі знову почали ставати популярними як будинки для сезонного проживання чи відпочинку. Часто покупці звертають увагу на дачі, що розташовані неподалік від великих міст, тобто в передмістях.

За даними OLX Нерухомості, найбільше покупців цікавлять дачі біля столиці, якщо порівнювати попит у передмістях Києва, Львова, Одеси та Дніпра. Хоч там і найвища ціна, але кількість відгуків – найбільша, розповідає 24 Канал.

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Які ціни на дачі поблизу великих міст

Київ

У деяких передмістях столиці ціни на дачі дуже високі, а в деяких – у порівнянні низькі. Найдорожчим передмістям є Буча, де середня вартість становить 12,7 мільйона гривень. Найдешевша локація – Бориспіль, де дачу можна придбати за 312 тисяч гривень.

Водночас загальна середня вартість у найближчих населених пунктах становить близько 2,5 мільйона гривень.

Львів

Середня вартість – 2 мільйони гривень, але на цей показник відчутно впливають ціни в Брюховичах. Там середня вартість дуже висока – близько 4,2 мільйона гривень. Водночас в інших передмістях Львова ціни більш помірні й стартують приблизно від 1 мільйона гривень.



Дачі в передмісті Львова / Фото DIM.RIA

Одеса

Дачі біля Одеси коштують близько 1 мільйона гривень. Найдорожчим передмістям є Фонтанка із середньою ціною 1,77 мільйона гривень, а найдоступнішим – Доброслав з цінами на рівні 500 тисяч гривень.

Дніпро

Середня вартість становить близько 780 тисяч гривень. Найвища ціна зафіксована в Слобожанському та Підгородному – трохи більше ніж 1 мільйон гривень. А в Новоолександрівці, наприклад, значно дешевше. Там дача коштуватиме близько 450 тисяч гривень.

Найбільше пропозицій станом на березень 2025 року зафіксовано на Дніпропетровщині – 1 276 оголошень. Водночас найвищий попит (9 280 відгуків) та найвища медіанна ціна купівлі дачних будинків зафіксовані на Київщині – близько 1,1 мільйона гривень,

– каже Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості.

За спостереженнями оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, вартість квадратного метра дачі найвища на Львівщині. Також високі ціни зафіксовані на Закарпатті.