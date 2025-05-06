По данным OLX Недвижимости, больше всего покупателей интересуют дачи возле столицы, если сравнивать спрос в пригородах Киева, Львова, Одессы и Днепра. Хотя там и самая высокая цена, но количество отзывов – наибольшее, рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на дачи вблизи крупных городов

Киев

В некоторых пригородах столицы цены на дачи очень высокие, а в некоторых – в сравнении низкие. Самым дорогим пригородом является Буча, где средняя стоимость составляет 12,7 миллиона гривен. Самая дешевая локация – Борисполь, где дачу можно приобрести за 312 тысяч гривен.

В то же время общая средняя стоимость в ближайших населенных пунктах составляет около 2,5 миллиона гривен.

Львов

Средняя стоимость – 2 миллиона гривен, но на этот показатель ощутимо влияют цены в Брюховичах. Там средняя стоимость очень высокая – около 4,2 миллиона гривен. В то же время в других пригородах Львова цены более умеренные и стартуют примерно от 1 миллиона гривен.



Дачи в пригороде Львова / Фото DIM.RIA

Одесса

Дачи возле Одессы стоят около 1 миллиона гривен. Самым дорогим пригородом является Фонтанка со средней ценой 1,77 миллиона гривен, а самым доступным – Доброслав с ценами на уровне 500 тысяч гривен.

Днепр

Средняя стоимость составляет около 780 тысяч гривен. Самая высокая цена зафиксирована в Слобожанском и Подгородном – чуть более 1 миллиона гривен. А в Новоалександровке, например, значительно дешевле. Там дача будет стоить около 450 тысяч гривен.

Больше всего предложений по состоянию на март 2025 года зафиксировано на Днепропетровщине – 1 276 объявлений. В то же время самый высокий спрос (9 280 отзывов) и самая высокая медианная цена покупки дачных домов зафиксированы на Киевщине – около 1,1 миллиона гривен,

– говорит Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости.

По наблюдениям обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, стоимость квадратного метра дачи самая высокая на Львовщине. Также высокие цены зафиксированы на Закарпатье.