Як за місяць змінилися ціни на квартири: де житло подорожчало найвідчутніше

Протягом березня ціни на квартири в Україні не зазнали відчутних змін. У різних областях зафіксували або зростання, або падіння вартості житла на декілька відсотків. Найдорожчі квартири традиційно пропонують у Києві.

Про те, як за березень 2025 року змінилися ціни на житлову нерухомість в Україні, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

Зверніть увагу Які квартири найактивніше купують у 2025 році та чому

Первинний ринок житла

Середня вартість квадратного метра в новобудовах у валюті протягом березня трохи збільшилася в більшості областей України. Якщо порівнювати з попереднім роком, то ціна також переважно зросла у регіонах, які віддалені від зони бойових дій.

Найвідчутніше за березень квартири подорожчали у Чернігівській та Харківській областях – на 3 та 2% відповідно. Найбільше падіння цін зафіксували в Одеській області – на 4% та Житомирській – на 3%.

Найдорожче квартири продають у таких регіонах:

Київ – 1 358 доларів за квадратний метр;

Закарпаття – 1 137 доларів за квадрат;

Львівщина – 1 076 доларів за квадрат.

Найдешевше житло на Запоріжжі та Сумщині – 505 та 525 доларів за квадрат відповідно.

Зауважимо: попри високі середні ціни на житло в новобудовах, у Києві та Львові все ж можна знайти бюджетне помешкання.



Як змінилися ціни на житло в регіонах України в березні / Інфографіка DIM.RIA

Ринок вторинної нерухомості

Ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку у березні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків. Однак якщо порівнювати з березнем 2024 року, то вона переважно зростала.

За місяць найбільший ріст цін зафіксували в Чернівецькій та Львівській областях – на 8 на 4% відповідно. Найвідчутніше подешевшало житло у Херсонській та Волинській областях – на 4%.

Найдорожче вторинне житло в таких регіонах:

Київ – 90 371 долар;

Львівщина – 73 507 доларів;

Закарпаття – 69 691 долар.

Найдешевші квартири у Запорізькій та Херсонській областях – 19 857 та 14 440 доларів відповідно.



Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в регіонах України за березень / Інфографіка DIM.RIA