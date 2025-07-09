В Івано-Франківську чи Тернополі: де квартири в новобудовах дешевші

У західних обласних центрах, як правило, найвищі ціни на нові квартири в Україні. Однак є міста, де попри високий попит, житло коштує значно дешевше, ніж, наприклад, у Львові чи Ужгороді.

Такими "бюджетними" містами, зокрема є Тернопіль та Івано-Франківськ. 24 Канал, посилаючись на дані ЛУН, розповідає, які ціни на нове житло в цих містах у липні.

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Квартири в новобудовах: де буде дешевше

Квадратний метр у новобудовах Тернополя коштує в середньому 750 доларів. За останні пів року квадрат подорожчав у класі "економ" – на 12%. У липні ціни такі:

комфорт – 680 доларів;

економ – 750 доларів;

бізнес та преміум – 950 доларів.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Найдешевша однокімнатна квартира на первинному ринку Тернополя коштує 31 500 доларів, двокімнатна – 49 900 доларів, а трикімнатна – 58 000 доларів.



Як змінювалися ціни в Тернополі / Аналітика ЛУН

В Івано-Франківську квадратний метр коштує 850 доларів. За останні пів року також змінилася ціна в класі "економ", однак вона знизилася на 8%. Середня вартість у липні:

економ – 620 доларів;

комфорт – 800 доларів;

бізнес – 890 доларів;

преміум – 1 120 доларів.

Найнижча ціни на нову однокімнатну квартиру – 34 800 доларів, на двокімнатну – 49 700 доларів, а на трикімнатну – 68 000 доларів.



Як змінювалися ціни в Івано-Франківську / Аналітика ЛУН

Отже, загалом ціни на первинному ринку нижчі в Тернополі. Лише в деяких сегментах можна знайти дешевші квартири в Івано-Франківську.