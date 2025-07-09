Такими "бюджетными" городами, в частности являются Тернополь и Ивано-Франковск. 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУН, рассказывает, какие цены на новое жилье в этих городах в июле.

Обратите внимание Города с доступным жильем: где можно купить бюджетную квартиру на вторичке

Квартиры в новостройках: где будет дешевле

Квадратный метр в новостройках Тернополя стоит в среднем 750 долларов. За последние полгода квадрат подорожал в классе "эконом" – на 12%. В июле цены такие:

комфорт – 680 долларов;

эконом – 750 долларов;

бизнес и премиум – 950 долларов.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Самая дешевая однокомнатная квартира на первичном рынке Тернополя стоит 31 500 долларов, двухкомнатная – 49 900 долларов, а трехкомнатная – 58 000 долларов.



Как менялись цены в Тернополе / Аналитика ЛУН

В Ивано-Франковске квадратный метр стоит 850 долларов. За последние полгода также изменилась цена в классе "эконом", однако она снизилась на 8%. Средняя стоимость в июле:

эконом – 620 долларов;

комфорт – 800 долларов;

бизнес – 890 долларов;

премиум – 1 120 долларов.

Самая низкая цены на новую однокомнатную квартиру – 34 800 долларов, на двухкомнатную – 49 700 долларов, а на трехкомнатную – 68 000 долларов.



Как менялись цены в Ивано-Франковске / Аналитика ЛУН

Итак, в целом цены на первичном рынке ниже в Тернополе. Только в некоторых сегментах можно найти более дешевые квартиры в Ивано-Франковске.