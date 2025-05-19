Від Печерська до Троєщини: які ціни на вторинні квартири в Києві та де купувати вигідніше

У центральних районах ціни на квартири в Києві традиційно найвищі, тоді як віддалених районах середня вартість значно нижча. Подекуди квартири там продають навіть за нижчою ціною, ніж у передмістях.

За даними онлайн-платформи ЛУН, середня вартість квадратного метра в Києві варіюється від майже 2 600 доларів до менш ніж 1 000 доларів. 24 Канал розповідає, скільки коштують одно-, дво-, та трикімнатні квартири в кожному районі.

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Елітні Печерський та Шевченківський райони

Найвищі ціни на квартири в Києві традиційно в Печерському районі. Однокімнатна квартира на вторинці там у середньому коштує 124 тисячі доларів. Вартість двокімнатного помешкання – близько 190 тисяч, а трикімнатного – 300 тисяч доларів.

На другому місці за вартістю є Шевченківський район. Середня вартість однокімнатної квартири – 79,9 тисячі доларів, двокімнатної – 125 тисяч доларів, а трикімнатної – 189 тисяч доларів. А третю позицію посів Голосіївський район, де ціни вже значно нижчі, ніж у Печерському та Шевченківському. Однокімнатна квартира в середньому коштує 67,5 тисячі доларів, двокімнатна – 112 тисяч доларів, трикімнатна – 154 тисячі доларів.

"Золота середина"

До районів із середньою вартістю відносимо Подільський, Дарницький, Дніпровський, Солом'янський та Оболонський райони. У Подільському районі середні ціни такі:

однокімнатні квартири – 62 тисячі доларів;

двокімнатні квартири – 90 тисячі доларів;

трикімнатні квартири – 109 тисяч доларів.

У Дарницькому районі:

однокімнатні квартири – 61,5 тисячі доларів;

двокімнатні квартири – 90 тисяч доларів;

трикімнатні квартири – 115 тисяч доларів.

У Дніпровському районі:

однокімнатні квартири – 59 тисяч доларів;

двокімнатні квартири – 75 тисяч доларів;

трикімнатні квартири – 105 тисяч доларів.

У Солом'янському районі:

однокімнатні квартири – 55,5 тисячі доларів;

двокімнатні квартири – 89 тисяч доларів;

трикімнатні квартири – 135 тисяч доларів.

В Оболонському районі:

однокімнатні квартири – 54,5 тисячі доларів;

двокімнатні квартири – 78,9 тисячі доларів;

трикімнатні квартири – 113 тисяч доларів.

"Найдешевші" райони Києва

Найнижчі ціни зафіксовані у Святошинському та Деснянському районах. Середні ціни на однокімнатні квартири – 50 тисяч і 41,8 тисячі доларів відповідно. Двокімнатні квартири коштують 66 тисяч і 55,1 тисячі доларів відповідно. А середня вартість трикімнатних становить 87 тисяч та 69 тисяч доларів відповідно.