5 найдешевших квартир на вториці в Києві: скільки коштує найдоступніше житло

Середня вартість на вторинному ринку в Києві хоч і дуже висока, але пропозицій там багато. Ціни на квартири залежать, зокрема, від стану помешкання, площі та району, де розташоване житло.

Наприкінці 2024 року середня вартість квартир на вторинці Києва становила: однокімнатна – 68 тисяч доларів, двокімнатна – 107 тисяч доларів, трикімнатна – 151 тисяча доларів. 24 Канал, посилаючись на OLX Нерухомість, розповідає, скільки коштують найдешевші варіанти.

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Найдешевші вторинні квартири в Києві

Смартквартира на Троєщині за 19 тисяч доларів

Дворівнева квартира-студія має площу 30 квадратів. Вона розташована на останньому, 3-му поверсі будинку. На першому рівні – вітальня, кухня та санвузол, на другому – спальня.

У будинку є підземний паркінг, втім, місце там оплачується окремо. Щодо зручності локації, то поруч є зупинка швидкісного трамвая.

Найдешевша квартира в Києві / Фото OLX

Однокімнатна квартира в Голосіївському районі за 25 тисяч доларів

Квартира площею 25 квадратів розташована на третьому поверсі 5-поверхівки. У помешканні, окрім спальні, є ванна, туалет і кухня. Житло продають з усіма меблями. Розташування зручне – до станції метро "Васильківська" йти тільки 10 хвилин.



Бюджетна квартира в житловому стані / Фото OLX

Однокімнатна квартира в Подільському районі за 29 тисяч доларів

Дещо більше коштуватиме житло в Подільському районі столиці. Квартира площею 29 квадратів розташована на останньому, 5 поверсі будинку. У помешканні є всі необхідні меблі та техніка. Найближча автобусна зупинка розташована за дві хвилини від будинку.



Квартира на вторинці з новим ремонтом / Фото OLX

Двокімнатна квартира в Шевченківському районі за 29 500 доларів

Якщо розглядати купівлю двокімнатного житла, то в схожому ціновому діапазоні її знайти важче. Однак такий варіант є, розташований неподалік станції метро "Дорогожичі".

Площа квартири становить 32 квадрати, розташована вона на останньому, 5-му поверсі будинку. З особливостей – кухня спільного користування, а також є балкон. Житло продають з меблями та технікою.



Бюджетна квартира з двома кімнатами / Фото OLX

Трикімнатна квартира у Святошинському районі за 41 тисячу доларів

З бюджетними варіантами трикімнатного житла ще важче. Зазвичай недорогі помешкання з більшою площею або розташовані на околицях Києва, або потребують капітального ремонту.

Трикімнатна квартира зі старим ремонтом / Фото OLX

Найдешевша квартира з трьома кімнатами коштує 42 тисячу доларів. Це житло площею 63 квадратних метри, що розташоване на останньому, 5-му поверсі будинку. Усередині також є кухня та роздільний санвузол. Локація – район Академмістечка.