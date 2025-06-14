5 міст, де вторинні квартири в Україні коштують найдорожче: дані у червні

Вартість вторинного житла найдорожча в Києві, але від столиці майже "не відстають" і західні міста. Вони фактично й формують цей рейтинг, що не дивно, враховуючи високий попит з боку шукачів житла.

Цікаво, що перша трійка міст у сегменті однокімнатних квартир пропонує фактично однакові ціни. Про це свідчать дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, розповідає 24 Канал.

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Топ-3 міста з найдорожчою нерухомістю

До трійки входять Київ, Львів та Ужгород. Середня вартість однокімнатних квартир у Києві становить 65 тисяч доларів, двокімнатних – 100 тисяч, а трикімнатних – 150 тисяч доларів.

У Львові ціна за однокімнатну квартиру майже однакова з Києвом – 64,9 тисячі доларів. Двокімнатне житло пропонують за 92,5 тисячі доларів, а трикімнатне – 116 тисяч доларів.

У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.

Трійку замикає Ужгород, де однокімнатне помешкання теж придбати не дешево – у середньому 64,1 тисячі доларів. Двокімнатна квартира обійдеться приблизно у 87,5 тисячі доларів, а трикімнатна – 110 тисяч доларів.



Середня вартість однокімнатних квартир / Аналітика ЛУН

Як склався рейтинг далі

Він залежав від вартості квартир з огляду на кількість кімнат. У сегменті однокімнатного житла на четвертому місці – Чернівці із середньою вартістю 52,9 тисячі доларів. П'ятим у списку буде Рівне, бо ціна, згідно з аналітикою, становить 50 тисяч доларів.



Ціни на двокімнатні квартири / Аналітика ЛУН

У сегменті двокімнатних квартир четверту позицію займають також Чернівці. Середня вартість – 71,5 тисячі доларів. А за ними йде Вінниця, де житло коштує 69 тисяч доларів.

На четвертому місці серед трикімнатних квартир знову розташувалася нерухомість у Чернівцях. Середня вартість – 92 тисячі доларів. А замикає рейтинг Одеса з ціною у 83,2 тисячі доларів.