Ціни на житло у Львові: скільки коштують квартири в порівнянні з київським ринком

Ціни на квартири у Львові справді дуже високі й у певному сегменті навіть вищі, ніж у Києві. За останні пів року житло на вторинці ще й подорожчало.

Найвищі ціни на вторинні однокімнатні квартири у Львові зафіксовані у Франківському районі. Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Личаківському районі, а трикімнатні – у Галицькому, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.

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Які ціни на вторинному ринку у Львові

Однокімнатні квартири коштують в середньому 65 тисяч доларів (+5% за пів року). Середня вартість двокімнатних помешкань становить 93 тисячі доларів (+6% за пів року). Ціна на трикімнатні квартири стала вищою на 3% й тепер становить 113 тисяч доларів.

Якщо порівнювати львівські ціни зі столичними, то однокімнатні квартири дорожчі у Львові. У Києві середня вартість такого типу помешкань становить 63 тисячі доларів. А дво- та трикімнатні квартири коштують дорожче в Києві – 97 та 141 тисяча доларів відповідно.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах

На первинному ринку ціна за квадратний метр зменшилася на 2% за останні пів року. Середня вартість наразі становить 56 700 гривень, тобто 1 360 доларів.

У Києві квадратний метр, за даними платформи ЛУН, коштує дешевше – 53 400 гривень або 1 280 доларів.

Як змінилася вартість квадратного метра / Аналітика ЛУНу

Оренда квартир у Львові

Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 17 тисяч гривень (-9% за пів року). За двокімнатну квартиру доводиться платити в середньому 20 тисяч гривень (+1% за пів року). Винаймати трикімнатну квартиру коштує близько 23 тисяч гривень (+1% за пів року).

Статистика ЛУНу свідчить про те, що найдорожчим районом для оренди одно- та двокімнатних квартир є Шевченківський. Найвищі ціни на оренду трикімнатних помешкань наразі в Галицькому районі.