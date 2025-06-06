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Нерухомість Аналітика ринку Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше
6 червня, 14:44
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Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше

Марта Левицька
Основні тези
  • Найбільше зростання цін на квартири в новобудовах зафіксовано в трьох областях.
  • Загалом ціни на первинне житло зросли. Тільки в одній області зафіксоване зниження середньої вартості.

Ціни на первинному ринку в Україні здебільшого зросли, про що свідчать аналітичні дані за травень. Зниження середньої вартості зафіксували тільки в одній області.

Найбільший показник зростання ціни зафіксований в обох областях. Про це свідчать дані українського маркетплейса DIM.RIA, пише 24 Канал.

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У яких областях квартири подорожчали найбільше

Найбільше подорожчання зафіксовано:

  • у Чернігівській області (+8%);
  • у Житомирській області (+8%);
  • у Київській області (+6%).


Як змінилися ціни за травень / Аналітика DIM.RIA

Зростання вартості могло бути частково зумовлене підвищенням рівня попиту. У Київській та Чернігівській областях зацікавленість покупців зросла на 8%, а в Житомирській – зафіксовано +3%.

Однак протягом травня покупці найбільше цікавилися нерухомістю в Тернопільській області. Там показник зріс аж на 22%, що є рекордним за минулий місяць. Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.


Як змінився попит / Фото 

Де квадратний метр найдорожчий

Найвища ціна за квадратний метр традиційно зафіксована в Києві – близько 1,4 тисячі доларів. Далі в рейтингу є Закарпаття та Львівщина, де квадрат коштує майже однаково – приблизно 1,12 тисячі доларів.

Четверте місце посідає Дніпропетровщина із середньою вартістю 1,11 тисячі доларів. А замикає п'ятірку Кіровоградщина. У цій області квадратний метр в середньому коштує 1 тисячі доларів.