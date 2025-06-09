Де найдорожчі квартири на вторинці в Україні: оновлений рейтинг за областями

У рейтинг областей із найвищими цінами на вторинну нерухомість здебільшого входять західні регіони. Хоча ціни на квартири за останній місяць там майже не зросли.

На першому місці в рейтингу – нерухомість столиці, яку аналітики DIM.RIA аналізують окремо від усієї Київської області. Якщо ж брати до уваги тільки регіони, то лідером є Львівщина, розповідає 24 Канал.

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Рейтинг областей з найдорожчою вторинкою

Однокімнатні квартири

На першому місці – Львівська область із середньою вартістю 74,3 тисячі доларів. Другу позицію займає Закарпатська область, де однокімнатні квартири в середньому коштують 68 тисяч доларів.

На третьому місці – Вінницька область із середньою вартістю 56,6 тисячі доларів. А четверте та п'яте місця посідають Волинська та Івано-Франківська області – 54,9 та 54,8 тисячі доларів відповідно.

Двокімнатні квартири

У цьому сегменті Львівська та Закарпатська області також є найдорожчими. Двокімнатне помешкання коштує в середньому 95,5 та 85,7 тисячі доларів відповідно.

На третьому місці – Чернівецька область із середньою вартістю 76,1 тисячі доларів, а на четвертому – Івано-Франківська із середньою ціною 75,5 тисячі доларів. Замикає п'ятірку – Вінниччина, де двокімнатні квартири коштують близько 73,6 тисячі доларів.

Трикімнатні квартири

Львівщина тут також очолює рейтинг – середня вартість становить 113,6 тисячі доларів. На другому місці – Чернівецька область, де трикімнатні квартири продають за 97,2 тисячі доларів.

Третє і четверте місце посідають Одеська та Закарпатська області відповідно. Середня вартість в цих регіонах становить 96,3 та 92,4 тисячі доларів. П'ятірку знову замикає Вінниччина, де трикімнатні помешкання пропонують орієнтовно за 88 тисяч доларів.

Яким був вторинний ринок у травні

Найактивніше в травні користувачі DIM.RIA шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях. Що стосується пропозиції, то найбільше активізувалися продавці з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.



Аналітика ринку в травні 2025 року / Дані DIM.RIA

Протягом травня середня вартість одно- та двокімнатних квартир в більшості регіонів зросла. На трикімнатні помешкання ціна здебільшого знизилася або не змінилася.