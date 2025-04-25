У Житомирі відчутно подорожчали квартири: які тепер ціни на новобудови та вторинку

За останні пів року Житомир б'є рекорди в ціновому зростанні на нерухомість. Квартири подорожчали як на первинному, так і на вторинному ринках.

Квартири у Житомирі дорожчали поступово, починаючи з осені 2024 року. За цей період вартість житла на вторинці зросла на 5 – 7 тисяч доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН.

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Скільки тепер коштують квартири на вторинці

За пів року вторинні квартири подорожчали на 13%. Тепер Житомир другий після Ужгорода за показником подорожчання – там вартість зросла на 16%.

Ціни на вторинному ринку в Житомирі такі:

однокімнатні квартири – 45 тисяч доларів;

двокімнатні квартири – 57,7 тисячі доларів;

трикімнатні квартири – 67 тисяч доларів.



Як дорожчали квартири з травня 2023 року / Дані ЛУНу

За статистикою ЛУНу, щоб купити однокімнатну квартиру місцеві мають відкладати всю зарплату протягом 7,8 року. На двокімнатну доведеться заощаджувати 10,1 року, а на трикімнатну – 11,7 року.

Станом на квітень Житомир посідає шосте місце в рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. До п'ятірки входять Львів, Ужгород, Київ, Луцьк та Рівне.

Які ціни на житло в новобудовах

Квартири в новобудовах Ужгорода також подорожчали за останні пів року – зафіксовано +7%. У квітні квадратний метр продають у середньому за 790 доларів.

Вартість житла залежить від класу, наприклад "комфорт" коштує 790 доларів за квадрат, а "бізнес" – 810 доларів.

Варто зазначити, що середня орендна плата в Житомирі не змінилася. Одно- та двокімнатні квартири коштують там 12 тисяч гривень.