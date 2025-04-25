Квартиры в Житомире дорожали постепенно, начиная с осени 2024 года. За этот период стоимость жилья на вторичке выросла на 5 – 7 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН.

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Сколько теперь стоят квартиры на вторичке

За полгода вторичные квартиры подорожали на 13%. Теперь Житомир второй после Ужгорода по показателю подорожания – там стоимость выросла на 16%.

Цены на вторичном рынке в Житомире следующие:

однокомнатные квартиры – 45 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры – 57,7 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры – 67 тысяч долларов.



Как дорожали квартиры с мая 2023 года / Данные ЛУНа

По статистике ЛУНа, чтобы купить однокомнатную квартиру местные должны откладывать всю зарплату в течение 7,8 года. На двухкомнатную придется экономить 10,1 года, а на трехкомнатную – 11,7 года.

По состоянию на апрель Житомир занимает шестое место в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью. В пятерку входят Львов, Ужгород, Киев, Луцк и Ровно.

Какие цены на жилье в новостройках

Квартиры в новостройках Ужгорода также подорожали за последние полгода – зафиксировано +7%. В апреле квадратный метр продают в среднем за 790 долларов.

Стоимость жилья зависит от класса, например "комфорт" стоит 790 долларов за квадрат, а "бизнес" – 810 долларов.

Стоит отметить, что средняя арендная плата в Житомире не изменилась. Одно- и двухкомнатные квартиры стоят там 12 тысяч гривен.