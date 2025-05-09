Будівництво нових ЖК: як зросла собівартість квадратного метра за останні три роки

Від початку повномасштабного вторгнення, тобто за останні три роки, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90 – 115%. Квадратний метр продовжує дорожчати, і причина не лише у вартості матеріалів.

Причин зростання собівартості є чимало, зокрема це системна нестача кадрів й криза постачання ключових матеріалів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Групу компаній DIM.

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Дефіцит працівників є справжнім викликом

На будівництві зараз працює лише 40 – 50% робітників від показника довоєнного рівня.

Частина виїхала, частина служить у ЗСУ. Бракує кваліфікованих зварювальників, кранівників, висотників, операторів спецтехніки – але навіть звичайних різноробів уже не вистачає,

– коментує Володимир Жигман, директор з будівництва групи компаній DIM.



На будівництві бракує робітників / Фото Групи компаній DIM

А дефіцит робочої сили змушує компанії підвищувати зарплати, залучати підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках – ще й з-за кордону. Це безпосередньо впливає на собівартість будівництва. Вже від початку року, в сегменті комфорт+ показник зріс на 17% – до 850 – 1000 доларів за квадрат.

Що конкретно зросло в ціні

Будматеріали

Помітно подорожчали бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. Відчутна нестача скла, металопрофілів і систем скління, що особливо відчутно під час будівництва ЖК бізнес-класу.

Фасади

У проєктах класу комфорт роблять "мокрий фасад", у бізнес-сегменті – дорогі системи з керамограніту, а в окремих проєктах – навіть натуральний камінь, як-от травертин. Ціни на них зросли на 25 – 40% за рік.

Інженерія

Щораз більше девелоперів відмовляються від електрокотлів, що були популярні у 2022 – 2023 роках. Це пов'язано із складнощами постачання, здорожчання електрообладнання і відключеннями світла. Газові системи стають актуальними, зокрема там, де дозволяє висотність і державні будівельні норми.

Орієнтовне середнє зростання цін на основні будівельні матеріали за три роки – від 40 до 60%. Частка імпортних будматеріалів у середньостатистичному проєкті зросла фактично вдвічі. Такі дані наводять у DIM, посилаючись на власні аналітичні дані.

Більшість ліфтів на ринку – імпортні, системи вентиляції та електрообладнання – також. Додайте до цього логістику, валютний курс і ризики – маємо відповіді на питання висхідної динаміки,

– зазначив директор DIM.

За словами Жигмана, у 2025 році ключовими конкурентними перевагами для девелоперів будуть гнучкість у проєктуванні, прогнозування логістичних ризиків і системна робота з підрядниками.