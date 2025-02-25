Скільки років треба відкладати орендну плату, щоб купити однокімнатну квартиру: дані по містах

Купівля власного житла для багатьох українців стає все більш недоступною через постійне зростання цін на нерухомість. Оренда теж дорожчає, тому постає питання, скільком рокам винаймання житла дорівнює його купівля.

OLX Нерухомість на основі даних аналітики дослідили, скільки доведеться відкладати квартплату, щоб купити житло в кожному обласному центрі України. Для порівняння взято оренду однокімнатної квартири та купівлю її на вторинному ринку, повідомляє 24 Канал.

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У яких містах вдасться найшвидше купити житло

Найкоротший період, за який вдасться купити однокімнатну квартиру, спостерігається в Ужгороді – 8,6 року. Саме стільки часу потрібно буде відкладати 16,9 тисячі гривень, щоб купити житло за 1,7 мільйона гривень.

Також недовгий термін розрахували в Дніпрі (8,9 року), Луцьку (9,8 року) та Сумах (9,9 року). Тобто за умов цінової стабільності жителі цих міст можуть окупити вартість квартири менш ніж за десятиліття.

Оренда відносно купівлі / Аналітика OLX Нерухомості

Де орендну плату доведеться відкладати мінімум 15 років

Понад 15 років оренди дорівнюватиме купівля житла в Чернігові (15,7 року), Києві (15,5 року), Одесі (15,3 року) та Вінниці (15,2 року). У цих містах ціни на житло є надто високими відносно орендних ставок.

Найдовший термін окупності в Херсоні (17,9 року) та Харкові (15,8 року), що не є показовим, враховуючи складну безпекову ситуацію. Вартість оренди житла там значно нижча, ніж могла б бути за мирних умов.

Загалом по країні витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12 – 13 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалим терміном окупності оренда є доцільнішим варіантом.