Будинки до 100 тисяч чи за мільйон: як різняться ціни у Києві та передмісті

Навесні вартість будинків у Києві та передмісті демонструє різкий контраст залежно від локації. В окремих районах столиці ціни наближаються до мільйона доларів, тоді як у навколишніх населених пунктах є пропозиції майже вдесятеро дешевші.

Скільки коштують будинки в Києві?

На вторинному ринку Києва ціни на будинки суттєво різняться залежно від району, повідомляє ЛУН.

Дивіться також Попит на квартири "під ключ" зріс удвічі: чи вигідно це покупцям

Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна ціна будинку становить близько 925 тисяч доларів. У Шевченківському районі – близько 450 тисяч доларів, хоча пропозицій зовсім мало.

У Голосіївському районі середня вартість сягає 400 тисяч доларів, в Оболонському – 360 тисяч доларів, а у Подільському – 280 тисяч доларів.

У Солом’янському районі будинки продають у середньому за 250 тисяч доларів, у Святошинському – за 240 тисяч доларів.

Найдоступніші варіанти розташовані на лівому березі Києва:

Дарницький – 180 тисяч доларів;

Деснянський – 180 тисяч доларів;

Дніпровський – 148 тисяч доларів.

Де найдешевші будинки у передмісті Києва?

У передмісті Києва ціни на будинки ще більш контрастні та залежать від розташування. Хоча середня вартість квадратного метра становить близько 930 доларів, що на 320 доларів дешевше, ніж у Києві, в окремих населених пунктах будинки продають за сотні тисяч.

Наприклад, у Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, у Плютах – 685 тисяч доларів, у Лебедівці – 629 тисяч доларів, а у Лісниках – 600 тисяч доларів.

Середня вартість будинків на вторинці / Інфографіка ЛУН

Водночас у передмісті можна знайти значно дешевші пропозиції. У цих населених пунктах будинок можна придбати до 100 тисяч доларів:

Гостомель – 77 тисяч доларів;

Васильків – 78 тисяч доларів;

Боярка – 80 тисяч доларів;

Рожни – 81 тисяча доларів;

Бориспіль – 85 тисяч доларів;

Святопетрівське – 90 тисяч доларів;

Михайлівка-Рубежівка – 90 тисяч доларів;

Горенка – 95 тисяч доларів;

Гнатівка – 98 тисяч доларів;

Глеваха – 99 тисяч доларів.

До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевші будинки – це таунхауси, середня вартість яких стартує від 50 тисяч доларів.

Чому дешеві будинки можуть зникнути з ринку?

Дешеві приватні будинки можуть зникнути з ринку через нові вимоги до будівництва в Україні. Забудовникам доведеться працювати за жорсткішими правилами, що вплине на ціни та обсяги пропозиції.

Кількість доступних дешевих будинків скоротиться. З ринку поступово зникнуть об'єкти, які раніше будували за спрощеними схемами. Експерти прогнозують додаткове здорожчання щонайменше на 10%.