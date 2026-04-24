Будинки до 100 тисяч чи за мільйон: як різняться ціни у Києві та передмісті
- У Києві найдорожчі будинки в Печерському районі, де ціни сягають 925 тисяч доларів, а найдешевші на лівому березі, зокрема в Дарницькому районі - 180 тисяч доларів.
- У передмісті Києва, наприклад, в Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, проте є варіанти до 100 тисяч доларів у населених пунктах таких як Гостомель та Васильків.
Навесні вартість будинків у Києві та передмісті демонструє різкий контраст залежно від локації. В окремих районах столиці ціни наближаються до мільйона доларів, тоді як у навколишніх населених пунктах є пропозиції майже вдесятеро дешевші.
Скільки коштують будинки в Києві?
На вторинному ринку Києва ціни на будинки суттєво різняться залежно від району, повідомляє ЛУН.
Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна ціна будинку становить близько 925 тисяч доларів. У Шевченківському районі – близько 450 тисяч доларів, хоча пропозицій зовсім мало.
У Голосіївському районі середня вартість сягає 400 тисяч доларів, в Оболонському – 360 тисяч доларів, а у Подільському – 280 тисяч доларів.
У Солом’янському районі будинки продають у середньому за 250 тисяч доларів, у Святошинському – за 240 тисяч доларів.
Найдоступніші варіанти розташовані на лівому березі Києва:
- Дарницький – 180 тисяч доларів;
- Деснянський – 180 тисяч доларів;
- Дніпровський – 148 тисяч доларів.
Де найдешевші будинки у передмісті Києва?
У передмісті Києва ціни на будинки ще більш контрастні та залежать від розташування. Хоча середня вартість квадратного метра становить близько 930 доларів, що на 320 доларів дешевше, ніж у Києві, в окремих населених пунктах будинки продають за сотні тисяч.
Наприклад, у Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, у Плютах – 685 тисяч доларів, у Лебедівці – 629 тисяч доларів, а у Лісниках – 600 тисяч доларів.
Середня вартість будинків на вторинці / Інфографіка ЛУН
Водночас у передмісті можна знайти значно дешевші пропозиції. У цих населених пунктах будинок можна придбати до 100 тисяч доларів:
- Гостомель – 77 тисяч доларів;
- Васильків – 78 тисяч доларів;
- Боярка – 80 тисяч доларів;
- Рожни – 81 тисяча доларів;
- Бориспіль – 85 тисяч доларів;
- Святопетрівське – 90 тисяч доларів;
- Михайлівка-Рубежівка – 90 тисяч доларів;
- Горенка – 95 тисяч доларів;
- Гнатівка – 98 тисяч доларів;
- Глеваха – 99 тисяч доларів.
До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевші будинки – це таунхауси, середня вартість яких стартує від 50 тисяч доларів.
Чому дешеві будинки можуть зникнути з ринку?
Дешеві приватні будинки можуть зникнути з ринку через нові вимоги до будівництва в Україні. Забудовникам доведеться працювати за жорсткішими правилами, що вплине на ціни та обсяги пропозиції.
Кількість доступних дешевих будинків скоротиться. З ринку поступово зникнуть об'єкти, які раніше будували за спрощеними схемами. Експерти прогнозують додаткове здорожчання щонайменше на 10%.