Квадратний метр за 810 чи 2 810 доларів: як відрізняються ціни в районах Києва

Ціни на квартири в Києві продовжують зростати, але темпи залежать від кількості кімнат і розташування житла. Найбільший розрив помітний між центральними та віддаленими районами, де різниця сягає десятків тисяч доларів.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

За даними ЛУН, на вторинному ринку столиці найпомітніше за рік подорожчали однокімнатні квартири.

Їхня медіанна вартість досягла 70 тисяч доларів, що на 7% більше, ніж торік. Двокімнатні квартири коштують у середньому 105 тисяч доларів і за рік додали 5%, а трикімнатні подорожчали на 3% – до 154 тисяч доларів.

Менше житло дорожчає швидше, оскільки залишається доступнішим для ширшого кола покупців. Однокімнатні квартири також частіше купують для подальшої оренди, тому попит на них зазвичай стабільніший.

Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Печерському районі – у середньому за 151 тисячу доларів. У Шевченківському районі таке житло коштує 90 тисяч доларів. На ціни в центрі впливають розташування, розвинена інфраструктура та обмежена кількість доступних пропозицій.

Найбюджетніші варіанти можна знайти у Деснянському районі – за 45 тисяч доларів. У Святошинському районі ціна становить 50 тисяч доларів, а в Оболонському – 60,9 тисячі доларів.

Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами. На Печерську квартира коштує 210 тисяч доларів, у Шевченківському районі – 130 тисяч доларів. Найдоступніші пропозиції зосереджені у Деснянському районі – 63 тисячі доларів, Святошинському – 70 тисяч доларів і Дніпровському – 75 тисяч доларів.

Серед трикімнатних квартир найдорожчими також залишаються Печерський і Шевченківський райони. На Печерську таке житло пропонують у середньому за 325 тисяч доларів, а у Шевченківському районі – за 200 тисяч доларів.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі – 76,5 тисячі доларів, Святошинському – 95 тисяч доларів і Дніпровському – 110 тисяч доларів. Для просторого житла різниця між районами особливо помітна в загальній вартості квартири.

У яких районах Києва найдорожчий квадратний метр

На первинному ринку Києва медіанна стартова ціна становить близько 1 360 доларів за квадратний метр. Найдорожчим залишається Печерський район, де квадратний метр від забудовника коштує 2 810 доларів. Це більш ніж утричі дорожче, ніж у найдоступнішому районі столиці.

У Шевченківському районі квадратний метр коштує 1 760 доларів, у Подільському – 1 600 доларів. Далі розташувалися Голосіївський район із ціною 1 370 доларів, Оболонський – 1 320 доларів, Святошинський – 1 300 доларів і Солом'янський – 1 270 доларів.

Нижчі стартові ціни пропонують у Дніпровському районі – 1 150 доларів за квадратний метр, у Дарницькому – 1 100 доларів. Найдоступнішим залишається Деснянський район, де медіанна ціна становить 810 доларів за квадратний метр. На ціни також впливають клас новобудов і кількість проєктів, доступних у кожному районі.

Нагадаємо, найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продають у Львові – у середньому за 72,9 тисячі доларів. Високі ціни також тримаються в Ужгороді, Чернівцях і Луцьку, тоді як найдоступніше таке житло можна знайти у Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.