Скільки коштують квартири на вторинці та у новобудовах Києва: актуальні ціни за районами

Ціни на квартири в Києві традиційно відрізняються залежно від району. Найдорожчі продають у Печерському, найдешевші – у Деснянському.

Про те, скільки коштують квартири в новобудовах та на вторинному ринку у різних районах Києва, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Ціни на квартири вторинного ринку

Середня ціна за однокімнатну квартиру вторинного ринку в Києві – 63 тисячі доларів, двокімнатну – 97 тисяч доларів, трикімнатну – 141 тисяча. За останні 6 місяців відбулося незначне зростання цін.

Якщо аналізувати за районами, то найдешевшими є такі:

Деснянський – тут однокімнатну квартиру продають у середньому за 40 тисяч доларів;

Святошинський – 49,5 тисячі доларів;

Оболонський – 53 тисячі доларів;

Солом'янський та Дніпровський – 55 тисяч доларів.

Натомість найбільше доведеться викласти за квартиру у таких районах:

Печерський – 120 тисяч доларів;

Шевченківський – 84 тисячі доларів;

Голосіївський – 69,9 тисячі доларів.



Середні ціни на квартири вторинки в Києві / Інфографіка ЛУН

Щодо двокімнатних квартир, то найдешевші вони у Деснянському районі – 55 тисяч доларів, Святошинському – 65 тисяч, Дніпровському – 70,3 тисячі. Натомість за найвищими цінами пропонують житло у Печерському районі – 189 тисяч доларів, Голосіївському – 108 тисяч, Шевченківському – 125 тисяч.

У сегменті трикімнатних квартир найнижчі ціни також у Деснянському районі – 68 тисяч доларів, Святошинському – 81,5 тисячі, Дніпровському – 103 тисячі. А найвищі в Печерському – 309 тисяч, Шевченківському – 195 тисяч, Голосіївському – 150 тисяч.

Ціни на житло в новобудовах

Станом на кінець лютого середня ціна за квадратний метр у новобудові Києві становить 1 270 доларів. Якщо проаналізувати ціни на первинці від забудовників у різних районах Києва, то найдешевшим квадрат є у Деснянському та Дарницькому – 950 доларів.

Натомість найдорожче квадратний метр квартири коштує у Печерському районі – 2 470 доларів і Шевченківському – 1 780 доларів. У решті районів ціни коливаються від 1 110 до 1 310 доларів за квадрат.



Ціни на квартири на первинці Києва / Інфографіка ЛУН