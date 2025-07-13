Купівля квартири у Львові: порівняння районів та цін

Найдоступніше житло на первинному ринку у липні цього року пропонують у самому центрі Львова. Водночас на вторинному ринку найдешевші квартири у Залізничному районі міста.

Скільки коштує житло у різних районах Львова та в яких з них найдешевше й найдорожче щодо ціни, інформує 24 Канал з посиланням на ЛУН.

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Який район Львова найдешевший для купівлі квартири?

Первинний ринок

Економклас у Львові буде коштувати у липні 40 тисяч гривень за метр квадратний, а от комфорт-клас обійдеться в 50 тисяч гривень за метр квадратний.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Найцікавіше те, що якщо на вторинці Галицький район є одним із найдорожчим для купівлі житла, то на первинному ринку метр квадратний у цьому районі найдешевший з усіх – всього 1 030 доларів. Найвища ціна натомість у Личаківському районі – 1 650 доларів за метр квадратний.

Зауважте! Наразі середня ціна за квартиру у новобудові у Львові коштуватиме 58,2 гривні за метр квадратний, тобто 1 390 доларів.



Ціни на квартири по районах Львова / Інфографіка ЛУН

Вторинний ринок

В середньому 1-кімнатна квартира обійдеться станом на липень 65 тисяч доларів, водночас 2-кімнатні квартири 92 тисячі євро.

У розрізі районів вартість 1-кімнатної квартири найдорожче обійдеться в Личаківському районі з ціною в 69,5 тисячі доларів, натомість найдешевше буде у Залізничному, де ціна становитиме 57,3 тисячі доларів.

найдорожче обійдеться в Личаківському районі з ціною в 69,5 тисячі доларів, натомість найдешевше буде у Залізничному, де ціна становитиме 57,3 тисячі доларів. Натомість якщо взяти 2-кімнатні квартири, то найдорожчими вони будуть в Галицькому районі з ціною в 100 тисяч доларів, а найдешевше – знову у Залізничному з ціною в 82,4 тисячі доларів.



Середні ціни на житло на вторинці у Львові / Cкриншот зі статистики ЛУН