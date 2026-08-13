До 1,5 мільйона лише на ремонт: як змінився ринок новобудов у 2026 році

Квартира в новобудові може виявитися значно дорожчою, ніж здається за ціною квадратного метра. У 2026 році покупці дедалі уважніше рахують витрати, які виникнуть уже після самої купівлі.

Що змінилося у виборі квартири

Покупці житла у 2026 році поводяться обережніше, хоча активність на ринку загалом залишається вищою, ніж роком раніше, розповіла 24 Каналу Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

За даними НБУ, у четвертому кварталі 2025 року уклали найбільше угод купівлі-продажу від початку повномасштабної війни. Після цього ринок пригальмував: уже в першому кварталі 2026 року кількість угод суттєво скоротилася. Водночас за останні чотири звітні квартали угод було на 11% більше у річному вимірі.

Серед причин, які стримують покупців, НБУ називає високі безпекові ризики, перебої з електроенергією та теплом, а також зростання гривневої вартості нерухомості. Попит при цьому не зник, однак покупці частіше шукають компактніше та доступніше житло.

Середня площа придбаної квартири становила 48 квадратних метрів. Водночас у пропозиції переважають просторіші об'єкти – у середньому понад 65 квадратних метрів.

Перед новим осінньо-зимовим сезоном змінилися й вимоги до самих будинків. За внутрішніми даними GAZDA, понад 90% потенційних покупців у 2026 році запитували, як новобудова працюватиме під час відключень і чи має резервне живлення.

Ще до повномасштабного вторгнення вибір житла в новобудові нерідко починався і завершувався порівнянням локації та ціни квадратного метра. Тепер покупець намагається зрозуміти, як житиме в цьому будинку під час можливих відключень: чи буде вода, тепло, освітлення та інші системи життєзабезпечення. Тобто він оцінює вже не тільки квартиру, а всі побутові ризики. Багатоквартирний будинок за несприятливих умов стає "кліткою" для його мешканців, що значно погіршує морально-психологічний стан громадян,

– зауважила експертка.

Як змінюються ціни на первинному ринку

За перші шість місяців 2026 року ціни на первинному ринку зросли переважно на 5 – 10%. На подорожчання вплинули послаблення гривні та зростання собівартості будівництва.

Однак ціна квартири – лише частина майбутніх витрат. Після купівлі до неї можуть додатися ремонт, меблі та побутова техніка, а також витрати на оформлення документів, підключення й подальше утримання житла. Через це квартири однакової площі та з близькою ціною квадратного метра можуть суттєво відрізнятися за остаточним бюджетом.

Дешевший на старті об'єкт може виявитися дорожчим, якщо він потребує значного ремонту, додаткового утеплення або індивідуальних рішень для резервного живлення,

– пояснила Маріанна Бігунець.

Скільки може коштувати ремонт до кінця 2026 року

За оцінками GAZDA, до кінця 2026 року базове оздоблення може коштувати близько 9 – 14 тисяч гривень за квадратний метр. Ремонт середнього рівня оцінюють у 15 – 19 тисяч, а складніше та дорожче оздоблення – у 22 – 30 тисяч гривень за квадратний метр.

Наприклад, для квартири площею 50 квадратних метрів базовий ремонт обійдеться у 450 – 700 тисяч гривень. Ремонт середнього рівня коштуватиме 750 – 950 тисяч, а дорожче оздоблення – від 1,1 до 1,5 мільйона гривень.

При цьому розрахунки стосуються лише ремонту, меблі та побутова техніка до наведених сум не входять, тому фактичні витрати будуть вищими.

Як квартири з ремонтом впливають на цінову невизначеність

Квартири з готовим ремонтом дозволяють швидше заселитися та краще спрогнозувати майбутні витрати. Водночас варто уточнити комплектацію житла: чи входять у неї оздоблення стін і підлоги, міжкімнатні двері, сантехніка, освітлення, електрофурнітура, кухонна зона та побутова техніка.

Готовність квартири не замінює перевірки самого будинку. Навіть повністю оздоблене житло може залежати від роботи насосів, котельні, систем доступу та загальнобудинкових електромереж. Готове оздоблення має цінність не саме по собі, а як інструмент зниження ризиків. Покупець отримує чіткіший бюджет, швидше заселення і меншу залежність від вартості робіт та матеріалів. Однак ці переваги мають поєднуватися з якісною інженерією та готовністю всього будинку до осінньо-зимового сезону,

– пояснює Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року іпотечне кредитування в Україні продовжило зростати. Найшвидше побільшало позик на квартири у будинках, що зводяться, а головною рушійною силою ринку залишається програма "єОселя", на яку припадає 93% усіх нових житлових кредитів.