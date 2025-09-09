У серпні українські забудовники продовжували здавати житло в новобудовах. У частині регіонів ціни за квадратний метр зросли, в інших дещо знизилися. Найдорожче квадрат на первинці коштує у Києві.

Про це йдеться у звіті платформи DIM.RIA, яка підготувала аналітичний огляд змін на ринку житла за серпень 2025 року і який цитує 24 Канал.

Яка ситуація з введенням в експлуатацію нового житла?

У серпні 2025 року активність відділів продажу новобудов залишалася стабільною – працювали 83% офісів, що відповідає показникам липня.

Протягом місяця в експлуатацію ввели 10 нових будинків (13 секцій). Найбільше новобудов з'явилося у Київській, Львівській і Хмельницькій областях (по два будинки), ще по одному – у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській.



Кількість новобудов, де працюють продажі / Інфографіка DIM.RIA

Як змінилися ціни за квадрат у новобудовах?

У серпні порівняно з липнем квадратний метр на первинному ринку нерухомості найвідчутніше подорожчав у таких областях:

Запорізька – на 20%;

Житомирська – на 10%;

Київська – на 7%.

Не змінилися ціни на Львівщині, Буковині. Найвідчутніше подешевшання квадрата зафіксували на Полтавщині – на 4%.

Найдорожче квадрат у новобудові коштує у Києві – 1 401 долар. За столицею йде Закарпаття – 1 171 долар та Львівщина – 1 137 доларів. Натомість найменше доведеться викласти на Сумщині – 563 долари, Запоріжжі – 614.



Середня ціна квадрата в новобудові / Інфографіка DIM.RIA

Яким був попит на новобудови?

Інтерес до новобудов у серпні зростав по всій країні. Найбільше зростання попиту зафіксовано в Сумській області – на 62%, але загальна кількість запитів там залишається невеликою – через близькість до зони бойових дій. Найактивніше квартири в новобудовах шукають у Київській та Львівській областях.

На що українці орієнтуються, обираючи квартиру в новобудові?

Покупці квартир у новобудовах звертають увагу не лише на вартість і метраж. Важливими стають зручність, рівень сервісу та безпека.

Також зростає інтерес до житлових комплексів, які пропонують коворкінги, лаунж-зони, спортивні простори та інші інфраструктурні рішення, що сприяють створенню спільноти мешканців.