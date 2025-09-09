Ринок житла у серпні: де зростали ціни на новобудови та де квартири шукали найактивніше
- У серпні 2025 року в експлуатацію ввели 10 нових новобудов у кількох областях.
- Ціни на квадратний метр у новобудовах зросли в Запорізькій, Житомирській та Київській областях, але знизилися на Полтавщині. Найдорожче житло в новобудовах залишається в Києві.
У серпні українські забудовники продовжували здавати житло в новобудовах. У частині регіонів ціни за квадратний метр зросли, в інших дещо знизилися. Найдорожче квадрат на первинці коштує у Києві.
Про це йдеться у звіті платформи DIM.RIA, яка підготувала аналітичний огляд змін на ринку житла за серпень 2025 року і який цитує 24 Канал.
Яка ситуація з введенням в експлуатацію нового житла?
У серпні 2025 року активність відділів продажу новобудов залишалася стабільною – працювали 83% офісів, що відповідає показникам липня.
Протягом місяця в експлуатацію ввели 10 нових будинків (13 секцій). Найбільше новобудов з'явилося у Київській, Львівській і Хмельницькій областях (по два будинки), ще по одному – у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській.
Кількість новобудов, де працюють продажі / Інфографіка DIM.RIA
Як змінилися ціни за квадрат у новобудовах?
У серпні порівняно з липнем квадратний метр на первинному ринку нерухомості найвідчутніше подорожчав у таких областях:
Запорізька – на 20%;
Житомирська – на 10%;
Київська – на 7%.
Не змінилися ціни на Львівщині, Буковині. Найвідчутніше подешевшання квадрата зафіксували на Полтавщині – на 4%.
Найдорожче квадрат у новобудові коштує у Києві – 1 401 долар. За столицею йде Закарпаття – 1 171 долар та Львівщина – 1 137 доларів. Натомість найменше доведеться викласти на Сумщині – 563 долари, Запоріжжі – 614.
Середня ціна квадрата в новобудові / Інфографіка DIM.RIA
Яким був попит на новобудови?
Інтерес до новобудов у серпні зростав по всій країні. Найбільше зростання попиту зафіксовано в Сумській області – на 62%, але загальна кількість запитів там залишається невеликою – через близькість до зони бойових дій. Найактивніше квартири в новобудовах шукають у Київській та Львівській областях.
На що українці орієнтуються, обираючи квартиру в новобудові?
Покупці квартир у новобудовах звертають увагу не лише на вартість і метраж. Важливими стають зручність, рівень сервісу та безпека.
Також зростає інтерес до житлових комплексів, які пропонують коворкінги, лаунж-зони, спортивні простори та інші інфраструктурні рішення, що сприяють створенню спільноти мешканців.