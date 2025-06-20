Вторинне житло у Тернополі: який вигляд має квартира за 18 тисяч доларів, а який за 450 тисяч

Однокімнатну квартиру в Тернополі можна купити за 38 тисяч доларів, трикімнатну – за 66 тисяч. Однак на ринку є і значно дешевше житло, а є й у рази дорожче.

Про ціни на квартири в Тернополі, а також приклади бюджетних та елітних квартир розповідає 24 Канал.

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Середні ціни на квартири у Тернополі

Відповідно до даних порталу ЛУН станом на червень 2025 року однокімнатні квартири на вторинному ринку Тернополя продають у середньому за 38 тисяч доларів (на 4% дорожче, ніж було пів року тому), двокімнатні – за 57 тисяч доларів (на 8% більше, ніж пів року тому), трикімнатні – за 66 тисяч доларів (на 5% більше, ніж пів року тому).

Яке житло на ринку має найменшу ціну

За даними на порталі DIM.RIA, на вторинному ринку найдешевше житло в Тернополі коштує 18 тисяч доларів. Це однокімнатна квартира, яка має площу 20 квадратних метрів. Розташоване житло на першому з шести поверхів. Будинок побудували у період з 1970 по 1979 роки.

У помешканні є косметичний ремонт. А також бойлер, меблі, лічильники, інтернет. Ззовні дім оздоблений декоративною штукатуркою.

Який вигляд має квартира за 18 тисяч доларів у Тернополі / Фото DIM.RIA

Яка квартира найдорожча

Є у Тернополі й квартири, вартість яких у рази перевищує середньою на ринку. Найдорожчим на порталі є помешкання за 450 тисяч доларів – дворівневий пентхаус у центрі міста. Кватира має 3 кімнати. Загальна площа житла становить 240 квадратів, з яких 160 – квартира, 80 – тераса.

Житло має 2 спальні, 2 гардеробних, кухню-вітальню, 2 ванних кімнати та терасу.

В оголошенні йдеться про те, що дизайн виконаний у сучасному стилі із високоякісних матеріалів. Панорамні вікна по всій квартирі забезпечують великий простір та красивий краєвид на місто. У ванній кімнаті використаний натуральний камінь. У квартирі є тепла підлога, встановлена припливно-витяжна вентиляція.

На терасі є накриття із підсвіткою, яке автоматично відкривається. Також там встановлене джакузі, яке функціонує взимку, зона відпочинку зі столом, аудіосистема, винний холодильник.

Який вигляд має квартира за 450 тисяч доларів у Тернополі / Фото DIM.RIA