Зростання цін на квартири – лише в оголошеннях: якою є реальна ситуація на ринку житла

З початку 2025 року реальні ціни на вторинному ринку житла в Україні майже не змінилися. А в таких містах, як Київ і Львів, навіть падають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" Національного банку України.

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Які реальні ціни на житло в Україні

У звіті йдеться про те, що попри зростання цін у рекламних оголошеннях щодо продажу житла, фактичні угоди не підтверджують цієї тенденції.

Як пояснюють у НБУ, за останній рік значно зменшились темпи зростання собівартості будівництва, що раніше впливало на підвищення цін за квадратний метр.

Крім того, зміцнення гривні щодо долара США, в якому зазвичай вказують вартість житла, також стало стримувальним чинником для цін. У підсумку – ціни на квартири залишаються стабільними або навіть знижуються в окремих містах, зокрема у Києві та Львові. На первинному ринку схожа ситуація, навіть у регіонах з підвищеним попитом на новобудови.



Як за останні роки змінився індекс цін на житло / Інфографіка ДССУ

Що з вартістю оренди

Згідно з інформацією від НБУ, останнім часом фіксують суттєве зростання вартості оренди, особливо в столиці. Попит на комфортне житло високий, навіть попри те, що не всі мають можливість чи бажання його придбати. Це підтримує активність на ринку оренди й підштовхує ціни вгору.

У таких умовах купівля житла залишається відносно вигідною: співвідношення вартості покупки до орендної плати в Києві опустилося нижче довгострокового середнього рівня та значно нижче показників, зафіксованих на початку повномасштабної війни.



Як змінювалося співвідношення ціни на житло та оренди / Інфографіка ДССУ

Також у звіті зазначається, що співвідношення вартості типової квартири до середнього доходу домогосподарства перебуває на історично низьких рівнях, що свідчить про певну доступність житла. Водночас фактори безпеки продовжують стримувати інтерес до купівлі, нівелюючи позитивні ринкові сигнали.