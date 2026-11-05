Ужгород обігнав Київ за цінами на однокімнатні квартири: скільки коштує житло
Ужгород обігнав Київ за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Водночас у місті стрімко дорожчає оренда житла, а ціни на новобудови також залишаються високими.
Які ціни на вторинному ринку житла в Ужгороді
За даними ЛУН, у листопаді 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Ужгорода становить 68 400 доларів. За рік таке житло подорожчало на 10%.
Для порівняння, у Києві однокімнатні квартири коштують 66 700 доларів, а у Львові – 75 000 доларів. За рік у Києві ціни залишилися незмінними, а у Львові зросли на 9%.
Більші квартири в Ужгороді коштують значно дорожче. Медіанна вартість двокімнатної квартири становить 107 000 доларів, трикімнатної – 125 000 доларів, а житла з чотирма та більше кімнатами – 140 000 доларів.
Скільки коштують квартири в новобудовах Ужгорода
На первинному ринку Ужгорода медіанна стартова вартість квадратного метра становить 55 700 гривень. Проте ціни суттєво відрізняються залежно від класу житлового комплексу.
У листопаді 2026 року забудовники пропонують житло за такими цінами:
- Преміумклас – 73 400 гривень за квадратний метр.
- Бізнес-клас – 59 600 гривень за квадратний метр.
- Комфорт-клас – 50 200 гривень за квадратний метр.
- Економклас – 36 600 гривень за квадратний метр.
Скільки коштує оренда квартир в Ужгороді
У листопаді 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 36 800 гривень на місяць, що на 73% більше, ніж торік. За двокімнатне житло орендарям доводиться платити в середньому 48 400 гривень на місяць, а за рік ціни зросли на 63%.
На таке подорожчання значною мірою вплинула безпекова ситуація в Україні та внутрішня міграція населення. Через війну жителі інших регіонів переїжджають до відносно безпечного Ужгорода. Це посилює попит на орендоване житло, а обмежена кількість доступних квартир створює додатковий тиск на ціни.
Нагадаємо, у Києві квартири в новобудовах продовжують дорожчати, тоді як на вторинному ринку ціни знижуються. У жовтні 2026 року медіанна вартість квадратного метра в новобудовах столиці становила 65 тисяч гривень.