В одній з областей квартири на вторинці за рік подорожчали аж на 31%
- У лютому кількість пропозицій з продажу житла на вторинному ринку зросла в більшості областей.
- Найдорожче вторинне житло в Києві, однак найвідчутніше ціни зросли в іншій області.
Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку за останній місяць зросла в більшості областей. Якщо аналізувати динаміку за рік, то в одному з регіонів зафіксували зростання цін аж на 31%.
Про те, як змінилися ціни на житло на вторинці, а також попит та пропозиція, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.
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Як змінилася пропозиція квартир вторинки в лютому
Протягом лютого на вторинному ринку нерухомості в більшості областей кількість пропозицій з продажу житла зростала. Найактивніше – на Дніпропетровщині, Вінниччині та Кіровоградщині. Там власники помешкань розмістили в півтора раза більше пропозицій, якщо порівнювати із січнем.
Кількість оголошень про продаж житла на вторинці за лютий / Інфографіка DIM.RIA
Як змінилися ціни на квартири за рік
Середня ціна, яку вказують власники у пропозиціях щодо продажу однокімнатних квартир, за лютий зросла у більшості регіонів. Найчутніше у Волинській області – на 7% до 51,5 тисячі доларів.
Крім того, Волинська область – лідер за зростанням цін на однокімнатне житло вторинки, якщо аналізувати дані за останній рік. Там вони зросли аж на 31%. На другій сходинці Чернівецька область – зростання цін на 29%, на третій – Закарпатська – на 28%.
Щодо самих цін, то найдорожче станом на кінець лютого однокімнатна квартира коштує в Києві – у середньому 90,2 тисячі доларів. Далі йде Львівщина – 70,8 тисячі доларів, Закарпаття – 67,3 тисячі.
Як змінилися ціни на квартири вторинки за рік / Інфографіка DIM.RIA
Що з попитом на житло
Якщо порівнювати зі січнем, у лютому зацікавленість українців вторинним житлом зросла у кількох східних і південних областях та знизилася у решті регіонів. У Києві протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області – зменшилася на 4%.
Як змінився попит на вторинне житло в Україні / Інфографіка DIM.RIA
Найбільший розрив між пропозицією та попитом зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.