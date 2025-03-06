В одній з областей квартири на вторинці за рік подорожчали аж на 31%

Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку за останній місяць зросла в більшості областей. Якщо аналізувати динаміку за рік, то в одному з регіонів зафіксували зростання цін аж на 31%.

Про те, як змінилися ціни на житло на вторинці, а також попит та пропозиція, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

Зверніть увагу До 5 тисяч у місяць: які квартири у Львові можна орендувати за такі гроші

Як змінилася пропозиція квартир вторинки в лютому

Протягом лютого на вторинному ринку нерухомості в більшості областей кількість пропозицій з продажу житла зростала. Найактивніше – на Дніпропетровщині, Вінниччині та Кіровоградщині. Там власники помешкань розмістили в півтора раза більше пропозицій, якщо порівнювати із січнем.



Кількість оголошень про продаж житла на вторинці за лютий / Інфографіка DIM.RIA

Як змінилися ціни на квартири за рік

Середня ціна, яку вказують власники у пропозиціях щодо продажу однокімнатних квартир, за лютий зросла у більшості регіонів. Найчутніше у Волинській області – на 7% до 51,5 тисячі доларів.

Крім того, Волинська область – лідер за зростанням цін на однокімнатне житло вторинки, якщо аналізувати дані за останній рік. Там вони зросли аж на 31%. На другій сходинці Чернівецька область – зростання цін на 29%, на третій – Закарпатська – на 28%.

Щодо самих цін, то найдорожче станом на кінець лютого однокімнатна квартира коштує в Києві – у середньому 90,2 тисячі доларів. Далі йде Львівщина – 70,8 тисячі доларів, Закарпаття – 67,3 тисячі.



Як змінилися ціни на квартири вторинки за рік / Інфографіка DIM.RIA

Що з попитом на житло

Якщо порівнювати зі січнем, у лютому зацікавленість українців вторинним житлом зросла у кількох східних і південних областях та знизилася у решті регіонів. У Києві протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області – зменшилася на 4%.



Як змінився попит на вторинне житло в Україні / Інфографіка DIM.RIA

Найбільший розрив між пропозицією та попитом зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.