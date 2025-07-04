У деяких країнах ціни зросли в 3 рази: як змінилася вартість житла в Європі
- У першому кварталі 2025 року вартість житла в Європі зросла на 5,7%, а оренда подорожчала на 3,2% порівняно з 2024 роком.
- Ціни на житло найбільше зросли в Угорщині, а оренда найвідчутніше подорожчала в Естонії.
Ціни на житло в країнах Європейського Союзу зростають. Йдеться як про вартість купівлі житла, так і про його оренду.
Про це свідчать актуальні дані Євростату, які наводить 24 Канал.
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Зміна цін на житло в Європі
У першому кварталі 2025 року вартість житла в Європі зросла на 5,7% у порівнянні з тим самим періодом 2024 року. Оренда житла також подорожчала – на 3,2%. Порівняно з останнім кварталом попереднього року ціни на купівлю житла підвищилися на 1,4%, а орендні ставки – на 0,9%.
Якщо ж аналізувати довший період, то з 2010 року і до початку 2025-го ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, тоді як оренда подорожчала на 27,8%.
Купівля нерухомості
У 21 з 26 країн Євросоюзу, щодо яких є статистичні дані, ціни на житло у першому кварталі зростали швидше, ніж оренда. Найбільше подорожчання зафіксоване в таких країнах:
- Угорщина – на 260%;
- Естонія – на 238%;
- Литві – на 194%.
Як в Європі змінювалися ціни у період з 2010 по 2025 роки / Дані Євростату
У ще дев'яти країнах ціни подвоїлися або зросли більш ніж удвічі: Латвія – на 154%, Чехія – на 147%, Португалія – на 130%, Болгарія – на 125%, Австрія – на 113%, Люксембург і Польща – на 102%, Словаччина – 100%.
Єдиною країною, де вартість житла знизилась, стала Італія – на 4%.
Оренда квартир
Оренда житла зросла в усіх країнах ЄС, окрім однієї. Найвищі темпи зростання зафіксовані в:
- Естонії – на 220%;
- Литві – на 184%;
- Угорщині – на 124%;
- Ірландії – на 115%.
Зміни вартості житла та його оренди у конкретних країнах /Дані Євростату
Єдиною країною, де оренда подешевшала, є Греція. ціни впали на 11%.