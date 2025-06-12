Скільки коштують квартири в західних областях: актуальні ціни на вторинці

У західних областях попит на квартири не зменшується, тому ціни на житло там далі ростуть. У травні на вторинному ринку найсуттєвіше подорожчало житло на Волині – від +4 до +7 відсотків залежно від кількості кімнат.

Найдорожчі квартири, за даними аналітики DIM.RIA, пропонують квартири на Львівщині. Найдешевші – переважно на Хмельниччині, розповідає 24 Канал. Зверніть увагу Доступні квартири в новобудовах: у яких областях найдешевші та просто бюджетні ціни Скільки коштують однокімнатні квартири на Заході

Ціни на однокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA Львівська область – 74,3 тисячі доларів;

Закарпатська область – 68 тисяч доларів;

Волинська область – 54,9 тисячі доларів;

Івано-Франківська область – 54,8 тисячі доларів;

Рівненська область – 52,3 тисячі доларів;

Чернівецька область – 51,2 тисячі доларів;

Тернопільська область – 46,3 тисячі доларів;

Хмельницька область – 41,1 тисячі доларів. Які ціни на двокімнатне житло

Ціни на двокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA Львівщина – 95,5 тисячі доларів;

Закарпаття – 85,7 тисячі доларів;

Чернівеччина – 76,1 тисячі доларів;

Івано-Франківщина – 75,5 тисячі доларів;

Волинь – 66,2 тисячі доларів;

Рівненщина – 65,5 тисячі доларів;

Тернопільщина – 62,8 тисячі доларів;

Хмельниччина – 55,7 тисячі доларів. Трикімнатні квартири на вторинці

Ціни на трикімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA Львівська область – 113,6 тисячі доларів;

Чернівецька область – 97,2 тисячі доларів;

Закарпатська область – 92,4 тисячі доларів;

Івано-Франківська область – 84,1 тисячі доларів;

Волинська область – 76,6 тисячі доларів;

Тернопільська область – 71,8 тисячі доларів;

Хмельницька область – 66 тисяч доларів;

Рівненська область – 65,8 тисячі доларів. Варто зазначити, що в травні користувачі DIM.RIA найактивніше шукали вторинне житло у Хмельницькій та Волинській областях.