У Данії житло у великих містах коштує приблизно в 3,4 раза дорожче, ніж за їхніми межами. В інших країнах Європи різниця також суттєва, проте є держави, де ціни на міську та заміську нерухомість майже не відрізняються.

Де в Європі найбільша різниця між цінами на житло в містах і за їхніми межами

У середньому житло в міських центрах Європи коштує на 31% дорожче за середню ціну по країні, у передмістях – на 11% дешевше, а за межами міст – на 30% дешевше, пише Euronews.

У Данії житло в міських центрах на 64% дорожче за середню ціну по країні, тоді як поза містами – на 51% дешевше. Відповідно, квадратний метр у міських центрах коштує приблизно в 3,4 раза дорожче, ніж за їхніми межами.

Порівняно із середньою ціною по країні житло в міських центрах дорожче, а поза містами – дешевше:

Угорщина – на 57% дорожче в містах і на 45% дешевше поза ними;

Фінляндія – на 55% дорожче і на 44% дешевше;

Швеція – на 46% дорожче і на 42% дешевше;

Ірландія – на 43% дорожче і на 36% дешевше.

Найменша різниця в Нідерландах, де міське житло лише на 1% дорожче за середню ціну по країні, а поза містами – на 9% дешевше. У Великій Британії житло в міських центрах на 4% дорожче за середній показник, а поза містами – на 9% дешевше.

Чому житло у великих містах Європи коштує дорожче

Високі ціни у великих містах пов'язані з концентрацією робочих місць, університетів, підприємств та послуг. Люди переїжджають до економічних центрів, через що попит на нерухомість зростає. Водночас нове будівництво стримують нестача землі та містобудівні обмеження.

У скандинавських країнах попит зосереджений переважно у великих містах, тоді як у малонаселених районах він значно слабший. В Угорщині на подорожчання нерухомості в Будапешті також впливає інвестиційний і спекулятивний попит.

У Нідерландах та Бельгії багато невеликих міст і сіл розташовані неподалік великих центрів зайнятості. Завдяки хорошому транспортному сполученню люди можуть жити за межами великих міст і працювати в них. Це підтримує попит на заміську нерухомість і зменшує різницю в цінах.

Нагадаємо, найдорожче житло в Європі продають у Швейцарії та Люксембурзі. У листопаді 2026 року квадратний метр у центрах міст цих країн коштував у середньому 16 513 та 10 132 євро відповідно.