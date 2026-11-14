Від 800 до 16 тисяч євро за квадратний метр: де в Європі найдорожче житло

Adv

Скільки коштує квадратний метр житла у країнах Європи

За даними Numbeo, у листопаді 2026 року найдорожче купувати квартири в центрах міст Швейцарії та Люксембургу. У Швейцарії квадратний метр коштував у середньому 16 513 євро, а в Люксембурзі – 10 132 євро.

Високі ціни на квартири в центральних районах також були у:

Австрії – 6 461 євро за квадратний метр;

Нідерландах – 5 886 євро;

Норвегії – 6 471 євро;

Німеччині – 5 279 євро.

Значно дешевше житло в центрах міст коштувало у:

Португалії – 3 674 євро за квадратний метр;

Італії – 3 303 євро;

Сербії – 2 605 євро;

Румунії – 2 232 євро;

Туреччині – 1 516 євро;

Україні – 1 269 євро.

Де найдорожче та найдешевше житло поза центром міста

За межами центральних районів найдорожчими залишаються Швейцарія та Люксембург. У Швейцарії квадратний метр коштував у середньому 11 547 євро, а в Люксембурзі – 7 569 євро.

Високі ціни на квартири поза центрами міст також були у:

Норвегії – 4 666 євро за квадратний метр;

Нідерландах – 4 300 євро;

Австрії – 4 257 євро;

Данії – 4 098 євро.

Найдешевше купувати квартири за межами центрів міст було у:

Україні – 827 євро за квадратний метр;

Туреччині – 1 008 євро;

Грузії – 1 037 євро;

Білорусі – 1 197 євро;

Латвії – 1 395 євро;

Болгарії – 1 472 євро.

Нагадаємо, в Іспанії ціни на житло суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожчі квартири продають на Балеарських островах і в Мадриді, тоді як в Естремадурі квадратний метр коштує значно дешевше.