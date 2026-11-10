Не лише Мадрид: де в Іспанії квадратний метр коштує понад 5 тисяч євро

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Скільки коштує вторинне житло в Іспанії

Середня вартість вторинного житла в Іспанії у жовтні 2026 року досягла 2 955 євро за квадратний метр. За рік нерухомість подорожчала на 11,2%, пише Idealista.

Однією з можливих причин подорожчання є скорочення кількості житла на продаж. У 3 кварталі 2026 року пропозиція зменшилася на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас у Мадриді кількість доступних об'єктів зросла на 14%, а у Валенсії – на 15%. Експерти пояснюють, що через високі ціни частина покупців відмовляється від придбання нерухомості. Через це в окремих великих містах кількість квартир на продаж почала збільшуватися.

У яких містах Іспанії найдорожчі та найдешевші квартири

Найдорожче вторинне житло серед столиць провінцій продають у Сан-Себастьяні, де квадратний метр коштує 6 635 євро. Майже стільки ж доведеться заплатити в Мадриді – 6 427 євро, тоді як у Барселоні середня вартість становить 5 463 євро за квадратний метр.

Найнижчі ціни серед столиць провінцій зафіксували в Саморі – 1 457 євро за квадратний метр, Хаені – 1 464 євро та Льєйді – 1 561 євро. Водночас найбільше за рік квартири подорожчали в Теруелі – на 26,9%, Сьюдад-Реалі – на 20% та Понтеведрі – на 19,4%.

Скільки коштує житло в різних регіонах Іспанії

Найдорожче вторинне житло серед автономних спільнот Іспанії продають на Балеарських островах, а найдешевше – в Естремадурі. У жовтні 2026 року середня вартість вторинного житла за квадратний метр в окремих регіонах становила:

Балеарські острови – 5 619 євро;

Мадридська спільнота – 5 066 євро;

Країна Басків – 3 823 євро;

Канарські острови – 3 348 євро;

Каталонія – 3 113 євро;

Андалусія – 2 968 євро;

Кастилія і Леон – 1 412 євро;

Кастилія-Ла-Манча – 1 178 євро;

Естремадура – 1 074 євро.

Ще дешевше житло можна знайти в окремих провінціях. Найнижчу середню вартість зафіксували в Сьюдад-Реалі – 882 євро за квадратний метр, Хаені – 898 євро, Теруелі – 902 євро та Куенці – 913 євро.

За рік вторинне житло подорожчало в усіх автономних спільнотах Іспанії. Найбільше ціни зросли в Кастилії-Ла-Манчі – на 15,4%.

Нагадаємо, українці увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців нерухомості в Іспанії. У 1 кварталі 2026 року вони придбали близько 765 об'єктів житла, а найбільша частка угод за участю іноземців припала на Аліканте.