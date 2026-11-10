Не только Мадрид: где в Испании квадратный метр стоит более 5 тысяч евро

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Сколько стоит вторичное жилье в Испании

Средняя стоимость вторичного жилья в Испании в октябре 2026 года достигла 2 955 евро за квадратный метр. За год недвижимость подорожала на 11,2%, пишет Idealista.

Одной из возможных причин подорожания является сокращение количества жилья, выставленного на продажу. В 3-м квартале 2026 года предложение сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в Мадриде количество доступных объектов выросло на 14%, а в Валенсии – на 15%. Эксперты объясняют, что из-за высоких цен часть покупателей отказывается от приобретения недвижимости. Из-за этого в отдельных больших городах количество квартир, выставленных на продажу, начало увеличиваться.

В каких городах Испании самые дорогие и самые дешевые квартиры

Самое дорогое вторичное жилье среди столиц провинций продается в Сан-Себастьяне, где квадратный метр стоит 6 635 евро. Почти столько же придется заплатить в Мадриде – 6 427 евро, тогда как в Барселоне средняя стоимость составляет 5 463 евро за квадратный метр.

Самые низкие цены среди столиц провинций зафиксированы в Саморе – 1 457 евро за квадратный метр, Хаэне – 1 464 евро и Льейде – 1 561 евро. При этом за год квартиры больше всего подорожали в Теруэле – на 26,9%, Сьюдад-Реале – на 20% и Понтеведре – на 19,4%.

Сколько стоит жилье в разных регионах Испании

Самое дорогое вторичное жилье среди автономных сообществ Испании продается на Балеарских островах, а самое дешевое – в Эстремадуре. В октябре 2026 года средняя стоимость вторичного жилья за квадратный метр в отдельных регионах составляла:

Балеарские острова – 5 619 евро;

Мадридское сообщество – 5 066 евро;

Страна Басков – 3 823 евро;

Канарские острова – 3 348 евро;

Каталония – 3 113 евро;

Андалусия – 2 968 евро;

Кастилия и Леон – 1 412 евро;

Кастилия-Ла-Манча – 1 178 евро;

Эстремадура – 1 074 евро.

Еще более дешевое жилье можно найти в отдельных провинциях. Самую низкую среднюю стоимость зафиксировали в Сьюдад-Реале – 882 евро за квадратный метр, Хаэне – 898 евро, Теруэле – 902 евро и Куэнке – 913 евро.

За год вторичное жилье подорожало во всех автономных сообществах Испании. Больше всего цены выросли в Кастилии-Ла-Манче – на 15,4%.

Напомним, украинцы вошли в десятку самых активных иностранных покупателей недвижимости в Испании. В 1-м квартале 2026 года они приобрели около 765 объектов жилья, а наибольшая доля сделок с участием иностранцев пришлась на Аликанте.